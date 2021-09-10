أضرار الحوامض للحامل .. أبرزها الليمون والبرتقال

تبحث الكثير من النساء عن أضرار الحوامض للحامل لتتمكن من حماية نفسها والجنين من أي مشكلات صحية قد تتعرض لها فى الحمل.

ترغب الكثير من السيدات فى معرفة أضرار الحوامض للحامل لأنه يشاع أنها من الأطعمة المهمة لصحة الجنين والأم لذا فيجب أن تعرف أضرارها قبل القدوم على تناولها وتحديد الكميات المناسبة منها.



ومن أبرز أضرار الحوامض للحامل هى زيادة نسبة الحموضة فى الجسم والمعدة مما يضر بصحة الأم العامة وصحة الجنين خاصة عندما يتم تناولها بكميات كبيرة.



ويقصد بـ أضرار الحوامض للحامل تلك الأطعمة التي تتناولها المرأة خلال الحمل وتحتوي على نسبة حموضة عالية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت.



نكشف لكم أهم أضرار الحوامض للحامل وكيفية اغتنام فوائدها دون المعاناة من مخاطرها.

هل شرب الماء الدافئ مع الليمون يضر الحامل

تتساءل الكثير من النساء هل شرب الماء الدافئ مع الليمون يضر الحامل ويمكن أن يساعد استهلاك الليمون في تخفيف الغثيان والقيء أثناء الحمل وهو خيار آمن بشكل عام، ومع ذلك يجب على النساء اللواتي يخططن لعلاج آثار الحمل بالليمون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أولاً.

يمكن للناس أن يستهلكوا الليمون على هيئة شاي وماء وخلطة ليمون وعصير ليمون طازج ولا يستمتع الجميع بالمذاق شديد الحموضة لعصير الليمون، لذلك قد يضيفون السكر والسعرات الحرارية لتحسين مذاقه.

من المهم التفكير في الخيار الأكثر صحة لإضافته إلى نظام الحمل الغذائي، وعلى الرغم من أن تناول الليمون آمن أثناء الحمل ، إلا أن الاستهلاك المفرط قد يكون مصحوبًا ببعض المخاطر، على سبيل المثال يمكن أن تؤدي الحموضة العالية إلى إتلاف الأسنان وتفاقم حرقة المعدة ولذلك يجب على النساء الحوامل تناول الليمون باعتدال.

الليمون للحامل فى الشهر الرابع

إليكم أضرار الليمون للحامل في الشهر الرابع خاصة عندما يتم تناوله بكثرة الأسباب المحتملة للابتعاد عن (الكثير) من الليمون أثناء الحمل

هناك بعض التحذيرات لتقشرها بعيدًا عن هذا الليمون وقد يكون مفيدًا بجرعات صغيرة ، لكن الليمون يحتوي على الكثير من حامض الستريك الذي يمكن أن يحمل تحذيرًا.

ومن المثير للاهتمام أن عصير الليمون والليمون الطازج يحتوي على المزيد من حامض الستريك مقارنة بعصير البرتقال والجريب فروت وكان عصير الليمون المحضر يحتوي على ما يصل إلى 6 أضعاف كمية حامض الستريك مقارنة بعصير الليمون والجير.

بكميات أكبر أو أكثر تكرارًا ، يمكن أن يتسبب حمض الستريك الموجود في الليمون في انخفاض درجة الحموضة في فمك إلى نطاق حمضي.

إذا كنت تشرب المشروبات أو الأطعمة شديدة الحموضة بشكل متكرر وعلى مدى فترة طويلة من الزمن - مثل طوال فترة الحمل بأكملها - يمكن أن تسبب البيئة الحمضية تآكل المعادن التي تقوي مينا أسنانك.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أسنان أضعف وأكثر حساسية تجعلك تقفز عبر السقف عندما تقضم مخروط الآيس كريم أو تحصل على تقرير عن تسوس الأسنان في رحلتك القادمة إلى طبيب الأسنان، كما أن عصير الليمون كان أكثر تآكلًا للأسنان من الكولا الشائعة وبالنظر إلى أن كنت بالفعل عرضة لبعض الأسنان و اللثة القضايا أثناء الحمل، قد تريد أن تأخذ المذكرة.

حرقة المعدة

قد تؤدي المستويات المرتفعة من الحمض الناتج عن حمض الستريك أيضًا إلى زيادة خطر التعرض لارتداد الحمض (أو حرقة المعدة) ، وهو أمر شائع بالفعل أثناء الحمل وقد يؤدي شرب المشروبات عالية التركيز التي تحتوي على الليمون مثل عصير الليمون إلى حدوث حرقة في المعدة أكثر من مجرد رش القليل من الليمون في الماء.

لكن خلط 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع 8 أونصات من الماء قد يكون له آثار وقائية ضد حرقة المعدة، على الرغم من عدم إثبات ذلك ، يُعتقد أن الخليط يساعد في الواقع على تهدئة حمض المعدة وبالتالي تقليل الحرق، ولكن تحدث إلى الطبيب حول مقدار الليمون الجيد بالنسبة لك استنادًا إلى تاريخك الصحي والطبي الحالي.



الليمون للحامل فى الشهر التاسع



يمكن أن يكون الليمون للحامل فى الشهر التاسع وغيره من ثمار الحمضيات آمنًا وصحيًا للاستهلاك أثناء الحمل، وفي الواقع يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية الأساسية التي تساعد في دعم صحة الأم ونمو الطفل.

هناك القليل من الأبحاث حول سلامة الليمون على وجه التحديد أثناء الحمل، فإن تناول ماء الليمون أو إضافة بعض عصير الليمون إلى سلطتك من المحتمل أن يقع في المنطقة الآمنة (وحتى المفيدة).

لكن يجب الابتعاد عن استهلاك كميات كبيرة من الليمون أو الإضافات بنكهة الليمون أو المكملات الغذائية أو الأشياء الأخرى التي لم تتم دراستها بشكل مكثف من أجل السلامة بين النساء الحوامل.

وعلى الرغم من أن الزيوت العطرية شائعة ومفيدة، إلا أن تناولها يقع دائمًا ضمن الفئة المشكوك فيها خلال فترة الحمل خاصة زيت الليمون الأساسي.

هل الليمون يزيد من جمال الجنين

تتسائل الكثير من النساء هل الليمون يزيد من جمال الجنين خطر الليمون على الحامل في الحقيقة هو تأثيره على جمال الجنين طفيف وذلك بفضل احتواءه على بعض العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجنين وجمال بشرته مثل فيتامين سي .



أضرار الشاي بالليمون للحامل

ومن أضرار الشاي بالليمون للحامل أن يحتوي على الشاي والليمون حيث أن كلاهما يزيد حموضة المعدة لأنها تحتوي على مستويات عالية من حامض الستريك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة لدى بعض النساء الحوامل، قد يلاحظ كل شخص أن الأطعمة المختلفة يمكن أن تسبب حرقة المعدة قود تحتوي هذه الأطعمة أو لا تحتوي على مستويات أعلى من الحمض.

يجب ألا يفترض الناس تلقائيًا أن الأطعمة شديدة الحموضة ستؤدي إلى تفاقم أعراضهم وبدلاً من ذلك وصي الأطباء الأشخاص بتدوين الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتجنبها لمنع الانزعاج.

فوائد البرتقال والليمون للحامل

هناك بعض فوائد البرتقال والليمون للحامل ونعرضها منفصلة فيما يلي :

عصير البرتقال

عصير البرتقال وهو مفيد للشرب أثناء الحمل، لكن لا يجب تناوله إلا عندما يكون مبسترًا ومدعّمًا بالكالسيوم، ومن الجيد تناول هذا بشكل خاص إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو أخبرك طبيب التوليد أنك معرضة لخطر الإصابة به المعروف باسم تسمم الحمل.

يحتوي عصير البرتقال على البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، تجنبي عصير البرتقال أو أي نوع آخر من عصائر الفاكهة الطازجة أو الطازجة أثناء الحمل لأنها قد تكون غير آمنة.

عصير الليمون

وإليكم أبرز فوائد المحتملة التى تحصل عليها المرأة الحامل عند تناول عصير الليمون

تعزيز المناعة وتطور الجنين

لا توجد دراسات لإثبات أن الليمون نفسه يعزز المناعة ويفيد نمو الجنين ، ولكن بعض محتويات الليمون تفعل ذلك، وفي الواقع يمكن أن يوفر نصف كوب (106 جرام) من الليمون (بدون قشر) 56.2 ملليجرام (مجم) من فيتامين سي - وهو عنصر غذائي مهم لكل من الأم والطفل.

خلصت الدراسة إلى أنه حتى النقص البسيط في فيتامين ج للأم يمكن أن يعيق نمو دماغ الجنين ، وتحديداً الحصين، المسؤول عن الذاكرة ويعزز فيتامين سي المناعة وتساعد على منع العدوى الشائعة، مثل البرد والإنفلونزا، ولكن هذا لا يزال غير مثبت لدى النساء الحوامل.

قد يكون تعزيز المناعة بسبب المستويات الكبيرة من الفلافانون في الليمون إيريوسيترين والهسبريتين ، على وجه الدقة فالليمون لديه قدرات قوية لمكافحة العدوى من البكتيريا والفيروسات والفطريات، فضلا عن وجود مضاد السكري والسرطان الممتلكات ويساهم في القضاء على الجذور الحرة في الجسم.

عنصر غذائي رئيسي آخر في الليمون هو حمض الفوليك ، وهو عنصر حاسم للحمل ويؤكد قدرة الفولات على تقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي للجنين ، مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ. تؤثر هذه العيوب الخطيرة على الدماغ أو العمود الفقري أو النخاع الشوكي ويمكن أن تتطور خلال الشهر الأول من الحمل.

من الناحية النظرية، وتستهلك الليمون أكثر قليلا في الأسابيع الأولى من الحمل قد تقدم بعض الحماية المضافة.

الحد من الغثيان

إذا تسبب لك غثيان الصباح (أو طوال اليوم) في الشعور بالإحباط ، فنحن نعلم أنك تبحث عن أي شيء آمن لتجد الراحة وقد يكون هذا قد قادك إلى ممر العلاج المخيف في الصيدلية حيث صادفت بعض المستحلبات، أو الصمغ، أو الشاي، أو المصاصة، أو الزيت، أو أي صبغة أخرى تحتوي على الليمون "كعلاج" طبيعي للغثيان.

لكن كوني حذرة من تناول الليمون باعتباره ترياقًا لك - فليس هناك سوى القليل من الأبحاث أو لا يوجد أي بحث لإثبات أن تناول الليمون يقلل بشكل فعال من الغثيان أثناء الحمل، ولكن هناك من البيانات تشير إلى أن نزع فتيل الليمون الزيوت الأساسية يمكن أن يجلب الإغاثة، ومن النساء الحوامل المنشور في عام 2014 خلص إلى أن استنشاق (عدم استهلاك) زيت الليمون الأساسي كان آمنًا وفعالًا في الحد من الغثيان والقيء المرتبطين بالحمل.

زيادة الترطيب

تحتاج المرأة الحامل إلى ما يصل إلى 3300 مليلتر من الماء يوميًا - بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2300 سعرة حرارية هذا يعادل 14 كوبًا فقط

في بعض الأحيان، وشرب أن الكثير من المياه ممل لذا فإن وضع بعض الليمون في الماء الخاص بك يمكن أن يكون طريقة صحية.

خطر الليمون على الحامل



تزداد احتمالات المعاناة من خطر الليمون على الحامل عند الإكثار منه أو تناوله بصفة مستمرة أو معاناة المرأة من مشكل صحية تجعلها أكثر تأثرا بأضرار الليمون مثل الحموضة حرقة المعدة والقرحة.

المصادر

medicalnewstoday

healthline

wfmchealth