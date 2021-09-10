عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الحوامض للحامل .. أبرزها الليمون والبرتقال

الحامل
الحامل

تبحث الكثير من النساء عن  أضرار الحوامض للحامل لتتمكن من حماية نفسها والجنين من أي مشكلات صحية قد تتعرض لها فى الحمل.

ترغب الكثير من السيدات فى معرفة أضرار الحوامض للحامل لأنه يشاع أنها من الأطعمة المهمة لصحة الجنين والأم لذا فيجب أن تعرف أضرارها قبل القدوم على تناولها وتحديد الكميات المناسبة منها.


ومن أبرز أضرار الحوامض للحامل هى زيادة نسبة الحموضة فى الجسم والمعدة مما يضر بصحة الأم العامة وصحة الجنين خاصة عندما يتم تناولها بكميات كبيرة.


ويقصد بـ أضرار الحوامض للحامل تلك الأطعمة التي تتناولها المرأة خلال الحمل وتحتوي على نسبة حموضة عالية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت.


نكشف لكم أهم أضرار الحوامض للحامل وكيفية اغتنام فوائدها دون المعاناة من مخاطرها.

للمرأة الحامل.. 3 فواكه احرصى على تناولها لصحة الجنين

تعرف على أعراض نقص فيتامين ب عند الحامل

هل شرب الماء الدافئ مع الليمون يضر الحامل

 

تتساءل الكثير من النساء هل شرب الماء الدافئ مع الليمون يضر الحامل ويمكن أن يساعد استهلاك الليمون في تخفيف الغثيان والقيء أثناء الحمل وهو خيار آمن بشكل عام، ومع ذلك يجب على النساء اللواتي يخططن لعلاج آثار الحمل بالليمون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أولاً.

يمكن للناس أن يستهلكوا الليمون على هيئة شاي وماء وخلطة ليمون وعصير ليمون طازج ولا يستمتع الجميع بالمذاق شديد الحموضة لعصير الليمون، لذلك قد يضيفون السكر والسعرات الحرارية لتحسين مذاقه.

من المهم التفكير في الخيار الأكثر صحة لإضافته إلى نظام الحمل الغذائي، وعلى الرغم من أن تناول الليمون آمن أثناء الحمل ، إلا أن الاستهلاك المفرط قد يكون مصحوبًا ببعض المخاطر، على سبيل المثال يمكن أن تؤدي الحموضة العالية إلى إتلاف الأسنان وتفاقم حرقة المعدة ولذلك يجب على النساء الحوامل تناول الليمون باعتدال.

الليمون للحامل فى الشهر الرابع

 

إليكم  أضرار الليمون للحامل في الشهر الرابع خاصة عندما يتم تناوله بكثرة الأسباب المحتملة للابتعاد عن (الكثير) من الليمون أثناء الحمل

هناك بعض التحذيرات لتقشرها بعيدًا عن هذا الليمون وقد يكون مفيدًا بجرعات صغيرة ، لكن الليمون يحتوي على الكثير من حامض الستريك الذي يمكن أن يحمل تحذيرًا.

ومن المثير للاهتمام أن عصير الليمون والليمون الطازج يحتوي على المزيد من حامض الستريك مقارنة بعصير البرتقال والجريب فروت وكان عصير الليمون المحضر يحتوي على ما يصل إلى 6 أضعاف كمية حامض الستريك مقارنة بعصير الليمون والجير.

بكميات أكبر أو أكثر تكرارًا ، يمكن أن يتسبب حمض الستريك الموجود في الليمون في انخفاض درجة الحموضة في فمك إلى نطاق حمضي.

إذا كنت تشرب المشروبات أو الأطعمة شديدة الحموضة بشكل متكرر وعلى مدى فترة طويلة من الزمن - مثل طوال فترة الحمل بأكملها - يمكن أن تسبب البيئة الحمضية تآكل المعادن التي تقوي مينا أسنانك.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أسنان أضعف وأكثر حساسية تجعلك تقفز عبر السقف عندما تقضم مخروط الآيس كريم أو تحصل على تقرير عن تسوس الأسنان في رحلتك القادمة إلى طبيب الأسنان، كما أن عصير الليمون كان أكثر تآكلًا للأسنان من الكولا الشائعة وبالنظر إلى أن كنت بالفعل عرضة لبعض الأسنان و اللثة القضايا أثناء الحمل، قد تريد أن تأخذ المذكرة.

حرقة المعدة

قد تؤدي المستويات المرتفعة من الحمض الناتج عن حمض الستريك أيضًا إلى زيادة خطر التعرض لارتداد الحمض (أو حرقة المعدة) ، وهو أمر شائع بالفعل أثناء الحمل وقد يؤدي شرب المشروبات عالية التركيز التي تحتوي على الليمون مثل عصير الليمون إلى حدوث حرقة في المعدة أكثر من مجرد رش القليل من الليمون في الماء.

لكن خلط 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع 8 أونصات من الماء قد يكون له آثار وقائية ضد حرقة المعدة، على الرغم من عدم إثبات ذلك ، يُعتقد أن الخليط يساعد في الواقع على تهدئة حمض المعدة وبالتالي تقليل الحرق، ولكن تحدث إلى الطبيب حول مقدار الليمون الجيد بالنسبة لك استنادًا إلى تاريخك الصحي والطبي الحالي.


الليمون للحامل فى الشهر التاسع


يمكن أن يكون الليمون للحامل فى الشهر التاسع وغيره من ثمار الحمضيات آمنًا وصحيًا للاستهلاك أثناء الحمل، وفي الواقع يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية الأساسية التي تساعد في دعم صحة الأم ونمو الطفل.

هناك القليل من الأبحاث حول سلامة الليمون على وجه التحديد أثناء الحمل، فإن تناول ماء الليمون أو إضافة بعض عصير الليمون إلى سلطتك من المحتمل أن يقع في المنطقة الآمنة (وحتى المفيدة).

لكن يجب الابتعاد عن استهلاك كميات كبيرة من الليمون أو الإضافات بنكهة الليمون أو المكملات الغذائية أو الأشياء الأخرى التي لم تتم دراستها بشكل مكثف من أجل السلامة بين النساء الحوامل.

وعلى الرغم من أن الزيوت العطرية شائعة ومفيدة، إلا أن تناولها يقع دائمًا ضمن الفئة المشكوك فيها خلال فترة الحمل خاصة زيت الليمون الأساسي.

 

هل الليمون يزيد من جمال الجنين

 

تتسائل الكثير من النساء هل الليمون يزيد من جمال الجنين خطر الليمون على الحامل في الحقيقة هو تأثيره على جمال الجنين طفيف وذلك بفضل احتواءه على بعض العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجنين وجمال بشرته مثل فيتامين سي .


أضرار الشاي بالليمون للحامل

 

ومن أضرار الشاي بالليمون للحامل أن يحتوي على الشاي والليمون حيث أن كلاهما يزيد حموضة المعدة لأنها تحتوي على مستويات عالية من حامض الستريك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة لدى بعض النساء الحوامل، قد يلاحظ كل شخص أن الأطعمة المختلفة يمكن أن تسبب حرقة المعدة قود تحتوي هذه الأطعمة أو لا تحتوي على مستويات أعلى من الحمض.

يجب ألا يفترض الناس تلقائيًا أن الأطعمة شديدة الحموضة ستؤدي إلى تفاقم أعراضهم وبدلاً من ذلك وصي الأطباء الأشخاص بتدوين الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتجنبها لمنع الانزعاج.

 

فوائد البرتقال والليمون للحامل

 

هناك بعض فوائد البرتقال والليمون للحامل ونعرضها منفصلة فيما يلي :

عصير البرتقال

عصير البرتقال وهو مفيد للشرب أثناء الحمل، لكن لا يجب تناوله إلا عندما يكون مبسترًا ومدعّمًا بالكالسيوم، ومن الجيد تناول هذا بشكل خاص إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو أخبرك طبيب التوليد أنك معرضة لخطر الإصابة به المعروف باسم تسمم الحمل.

يحتوي عصير البرتقال على البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، تجنبي عصير البرتقال أو أي نوع آخر من عصائر الفاكهة الطازجة أو الطازجة أثناء الحمل لأنها قد تكون غير آمنة.

عصير الليمون

وإليكم أبرز فوائد المحتملة التى تحصل عليها المرأة الحامل عند تناول عصير الليمون 

تعزيز المناعة وتطور الجنين

لا توجد دراسات لإثبات أن الليمون نفسه يعزز المناعة ويفيد نمو الجنين ، ولكن بعض محتويات الليمون تفعل ذلك، وفي الواقع يمكن أن يوفر نصف كوب (106 جرام) من الليمون (بدون قشر) 56.2 ملليجرام (مجم) من فيتامين سي - وهو عنصر غذائي مهم لكل من الأم والطفل.

خلصت الدراسة إلى أنه حتى النقص البسيط في فيتامين ج للأم يمكن أن يعيق نمو دماغ الجنين ، وتحديداً الحصين، المسؤول عن الذاكرة ويعزز فيتامين سي المناعة وتساعد على منع العدوى الشائعة، مثل البرد والإنفلونزا، ولكن هذا لا يزال غير مثبت لدى النساء الحوامل.

قد يكون تعزيز المناعة بسبب المستويات الكبيرة من الفلافانون في الليمون إيريوسيترين والهسبريتين ، على وجه الدقة فالليمون لديه قدرات قوية لمكافحة العدوى من البكتيريا والفيروسات والفطريات، فضلا عن وجود مضاد السكري والسرطان الممتلكات ويساهم في القضاء على الجذور الحرة في الجسم.

عنصر غذائي رئيسي آخر في الليمون هو حمض الفوليك ، وهو عنصر حاسم للحمل ويؤكد قدرة الفولات على تقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي للجنين ، مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ. تؤثر هذه العيوب الخطيرة على الدماغ أو العمود الفقري أو النخاع الشوكي ويمكن أن تتطور خلال الشهر الأول من الحمل.

من الناحية النظرية، وتستهلك الليمون أكثر قليلا في الأسابيع الأولى من الحمل قد تقدم بعض الحماية المضافة.

احترسي.. أطعمة تسبب الإجهاض وتضر الحامل

10 نصائح لحماية المرأة الحامل من مخاطر الحر الشديد

الحد من الغثيان

إذا تسبب لك غثيان الصباح (أو طوال اليوم) في الشعور بالإحباط ، فنحن نعلم أنك تبحث عن أي شيء آمن لتجد الراحة وقد يكون هذا قد قادك إلى ممر العلاج المخيف في الصيدلية حيث صادفت بعض المستحلبات، أو الصمغ، أو الشاي، أو المصاصة، أو الزيت، أو أي صبغة أخرى تحتوي على الليمون "كعلاج" طبيعي للغثيان.

لكن كوني حذرة من تناول الليمون باعتباره ترياقًا لك - فليس هناك سوى القليل من الأبحاث أو لا يوجد أي بحث لإثبات أن تناول الليمون يقلل بشكل فعال من الغثيان أثناء الحمل، ولكن هناك من البيانات تشير إلى أن نزع فتيل الليمون الزيوت الأساسية يمكن أن يجلب الإغاثة، ومن النساء الحوامل المنشور في عام 2014 خلص إلى أن استنشاق (عدم استهلاك) زيت الليمون الأساسي كان آمنًا وفعالًا في الحد من الغثيان والقيء المرتبطين بالحمل.

زيادة الترطيب

تحتاج المرأة الحامل إلى ما يصل إلى 3300 مليلتر من الماء يوميًا - بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2300 سعرة حرارية هذا يعادل 14 كوبًا فقط

في بعض الأحيان، وشرب أن الكثير من المياه ممل لذا فإن وضع بعض الليمون في الماء الخاص بك يمكن أن يكون طريقة صحية.

خطر الليمون على الحامل 
 

تزداد احتمالات المعاناة من خطر الليمون على الحامل عند الإكثار منه أو تناوله بصفة مستمرة أو معاناة المرأة من مشكل صحية تجعلها أكثر تأثرا بأضرار الليمون مثل الحموضة حرقة المعدة والقرحة.

المصادر

medicalnewstoday

healthline

wfmchealth

أضرار الحوامض للحامل الليمون الليمون للحامل أضرار الليمون للحامل فوائد البرتقال والليمون للحامل

موضوعات متعلقة

فى آخر شهر .. دراسات علمية عديدة تكشف علاقة النوم بالإصابة بأشهر الأمراض.. ونصائح غير تقليدية لفعله بشكل صحيح

فوائد الكيوي لـ الريجيم قبل النوم ..مزايا متعددة أبرزها حرق الدهون وعلاج الأرق

طريقة عمل البيتزا كالمحترفين

خبيرة تغذية عالمية تكشف فوائد البصل وأهم الممنوعين من تناوله

ترشيحاتنا

أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء أسبوعاً كاملاً .. الأزهر يكشفه

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Nordwind الروسية

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

1000 موظف في فيسبوك مختصون بقراءة محتوى واتسآب.. ما حقيقة تجسس الشركة على رسائلك؟

ستيلانس تكشف عن الدودج GAC GS5 الـSUV الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ