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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمرأة الحامل.. 3 فواكه احرصى على تناولها لصحة الجنين

أطعمة يجب على الحامل
أطعمة يجب على الحامل تناولها

الغذاء هو دائما الحاجة الأساسية لأي إنسان، خاصة أثناء الحمل، ويعد اتخاذ خيارات غذائية صحية أمرًا في غاية الأهمية.

 

كما تؤثر الاختيارات التي تقومين بها عليك وعلى الجنين الذي ينمو في رحمك، وللفاكهة دور مهم تلعبه في النظام الغذائي للأم. 

 

كما يحتاج جسم المرأة الحامل إلى العناصر الغذائية من أجل النمو الأمثل للجنين، في حين أن جميع الفواكه مفيدة بشكل عام للحوامل ، إلا أن هناك بعض الفواكه التي يتم تشجيع المرأة الحامل على تناولها على وجه التحديد.

 

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أهم الفواكه التي يجب تناولها أثناء الحمل

1- التفاح 

غني بالمواد المغذية، ثبت أن التفاح مفيد للحوامل، بالإضافة إلى كونه غنيًا بفيتامينات A و C، ويعتبر التفاح أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والألياف. 

 

وكشفت الدراسات عن وجود علاقة مفيدة بين تناول الأم للتفاح أثناء الحمل وظهور الصفير والربو عند أطفالهم في سن الخامسة، فمركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح هي مركبات بوليفينولية لها قدرات مضادة للأكسدة، وترتبط مركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح بتقليل خطر الإصابة بالربو.

 

2- الموز 

يعتبر الموز الغني بالفيتامينات والمعادن ثمرة مثالية للاستهلاك أثناء الحمل، ويعد نقص الحديد أحد أكثر الشكاوى شيوعًا عند النساء الحوامل. 

 

ووجد أن الموز مفيد في زيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم، كما يساعد الموز أيضًا في تخفيف القيء والغثيان أثناء الحمل، فحمض الفوليك الموجود في الموز مفيد أيضًا للطفل في الرحم لأنه يقلل من مخاطر التشوهات الخلقية ويقلل من فرص ولادة الطفل قبل الأوان، كما يحفز الموز أيضًا شهية النساء الحوامل المعرضات بشكل عام للشعور بالنفور من الطعام أثناء الحمل.

 

3- الرمان 

يحتوي الرمان على أعلى مستويات مادة البوليفينول بين جميع المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، وتوصلت الدراسات إلى أن استهلاك الرمان أثناء الحمل يساعد في الحماية العصبية للرضع، ويعتبر الرمان أيضًا مصدرًا غنيًا لفيتامين K والحديد والألياف والبروتين والكالسيوم.

الحمل أهم الفواكه التي يجب تناولها أثناء الحمل فوائد تفاح الموز الرمان

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