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مرأة

أضرار الليمون الساخن وعلى معدة فارغة.. تعرفي عليها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:17 ص
الليمون
الليمون
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لمياء الياسين
أضرار الليمون والإفراط فى تناوله؛ كثيرة، فهو يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية عند الإفراط فى تناوله ساخنا على معدة فارغة، أو تداخله مع أدوية أخرى مثل أدوية السكرى.

وإليك أضرار الزبادي بالليمون وأضرار الليمون على الأسنان وكيفية تجنب أضرار الليمون .

أضرار الزبادي بالليمون:

تعد إضافة الزبادي الخالي من الدهون إلى النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين يخضعون لأنظمة منخفضة السعرات الحرارية لا يساعدهم فقط على فقدان المزيد من الدهون مقارنة بنظرائهم الذين لم يتناولوا  الزبادي.

أما عن أضرار الزبادي بالليمون فيعد فيتامين ج حساس للحرارة، وبالتالي فإن شرب عصير الليمون الساخن يدمر محتواه من فيتامين سي. لذا ينصح بأن يكون الماء المعد به الليمون في درجة حرارة الغرفة؛ للحفاظ على محتوى الفيتامينات.

أضرار ملح الليمون:

وفقا لموقع هيلث لاين الافراط فى تناول ملح الليمون يسبب مشاكل فى المعدة والحلق ثمار الحمضيات تسبب حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض. ووجد أن المرضى الذين اشتكوا من أعراض معدية معوية مماثلة؛ يستهلكون المزيد من ملح الليمون

ويتسبب الإفراط فى تناول ملح الليمون في أعراض حرقة المعدة. إذا كنت تعاني من أعراض حرقة المعدة ، فمن الأفضل مراجعة طبيبك قبل تناول ملح الليمون وإضافته لطعامك 

أضرار الشاى بالليمون:

 يخلص جسمك من الماء الزائد فهو يطرد الكميات الزائدة من الصوديوم عبر البول ويسبب الجفاف وتهيج المثانة. وقد يزيد هذا من الرغبة في التبول في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك ، يمكنك تجنب ماء الليمون والفواكه الحمضية الأخرى لمدة أسبوع تقريبًا ومعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن. إذا لم يكن كذلك ، استشر طبيبك.

كيف اتجنب أضرار الليمون على الأسنان :

يؤدي الإفراط في تناول ماء الليمون إلى إزالة المعادن الحمضية لـ مينا الأسنان، وقد أثبتت دراسة برازيلية أن عصير الليمون له تأثيرات أكَّالة على الأسنان، مماثلة لتلك الموجودة في المشروبات الغازية. 

كيف نتجنب أضرار الليمون

يتوقع بعض الخبراء أن عصير الليمون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء. وبالتالي ، تجنب الليمون إذا ظهرت هذه الأعراض ، حيث تختلف الاستجابة.

ويُعتقد أيضًا أن تناول ماء الليمون على معدة فارغة يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء ، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك.

كيف نتجنب أضرار الليمون لمرضى السكرى

عصير الليمون له  تفاعلات مع الكثير من الأدوية مثل مضادات الكالسيوم لا توجد معلومات كافية عن التفاعلات التي قد تحدث لماء الليمون مع الأعشاب.

ما أضرار الليمون الساخن

الليمون الساخن على معدة فارغة يتسبب فى العديد من المشاكل للمعدة والتقرحات خاصة على معدة فارغة صباحا لذا عليك التوقف عن الإفراط فى تناوله فى الصباح لصحتك

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