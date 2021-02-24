10 فوائد لتناول الليمون.. أهمها الثالثة

قدَّم الدكتور محسن النادى، خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الليمون المذهلة.





فوائد الليمون:

1- الليمون مُنقٍ للدم وشرب الليمون الطازج يساعد الجسم على التخلص من سمومه.

2- ثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، يقوي جهاز المناعة بجسم الإنسان.

3- شرب عصير الليمون مفيد لمرضى القلب لأنه غنى بالبوتاسيوم.

4- الليمون أحد المهدئات الطبيعية التي يمكن وضعها على الجروح بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف.

5- ومع نزلات البرد الشائعة والأنفلونزا يُشرب عصيره الطازج حيث يخفف من الأعراض وكذلك يوقف نشاط أي عدوى أخرى من الممكن أن تظهر كتطورات للأنفلونزا وذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

6- يوضع عصير الليمون على لدغة النحل أو الدبور لتخفيف الآلام.

7- بمجرد أن تشم رائحته ترتفع معنوياتك وينشرح صدرك، كما يؤكد ذلك خبراء العلاج بروائح النباتات العطرية.

8- هناك اعتقاد سائد بأن التناول المنتظم لليمون الطازج يكون مفيدًا في علاج حالات الحصوات الكلوية.

9- شراب الليمون يساعد على التخلص من الحشرات، فهو مبيد حشري طبيعي يطرد البعوض والذباب.

10- شرب مزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون يساعد في تفتيت الحصوات المرارية