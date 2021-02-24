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مرأة

10 فوائد لتناول الليمون.. أهمها الثالثة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:59 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدَّم الدكتور محسن النادى، خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الليمون المذهلة.

فوائد الليمون:
1- الليمون مُنقٍ للدم وشرب الليمون الطازج يساعد الجسم على التخلص من سمومه. 
2- ثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، يقوي جهاز المناعة بجسم الإنسان.
3- شرب عصير الليمون مفيد لمرضى القلب لأنه غنى بالبوتاسيوم.
4- الليمون أحد المهدئات الطبيعية التي يمكن وضعها على الجروح بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف.
5- ومع نزلات البرد الشائعة والأنفلونزا يُشرب عصيره الطازج حيث يخفف من الأعراض وكذلك يوقف نشاط أي عدوى أخرى من الممكن أن تظهر كتطورات للأنفلونزا وذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.
6- يوضع عصير الليمون على لدغة النحل أو الدبور لتخفيف الآلام. 
7- بمجرد أن تشم رائحته ترتفع معنوياتك وينشرح صدرك، كما يؤكد ذلك خبراء العلاج بروائح النباتات العطرية. 
8- هناك اعتقاد سائد بأن التناول المنتظم لليمون الطازج يكون مفيدًا في علاج حالات الحصوات الكلوية.
9- شراب الليمون يساعد على التخلص من الحشرات، فهو مبيد حشري طبيعي يطرد البعوض والذباب.
10- شرب مزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون يساعد في تفتيت الحصوات المرارية
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