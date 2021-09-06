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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناولي كوب من الشاي الأخضر يوميا.. وشاهدي ماذا سيحدث؟

صدى البلد

 يساعد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن فهو غني بمضادات الأكسدة  التى تساعد في فقدان الوزن وتعزيز عملية التمثيل الغذائي إليك أبرز فوائد تناول كوب من الشاي الأخضر لصحتك وفقا لموقع هيلث :
 

1-يعزز الأيض


يحتوى  الشاي الأخضر  على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة. وتفيد هذه المركبات صحتك ومحاربة   الجذور الحرة.

 تظهر الأبحاث أن العنصر النشط في الشاي الأخضر ، كاتشين ، يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يؤدى إلى زيادة استهلاك الطاقة بمقدار 90 سعرًا حراريًا.

2- يخلصك من الدهون

الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل الشهية و معروف بقدرته على منع امتصاص البروتينات والكربوهيدرات والدهون ، مما يقلل بشكل فعال من امتصاص الكوليسترول. 

أما عن الآثار الجانبية لتناول الكثير من الشاي الأخضر هى الصداع والقيء وحرقة المعدة والتهيج والارتباك والتشنج وما إلى ذلك. 

يوصى بشرب حوالي كوبين من الشاي الأخضر يوميًا و قل لا للمشروبات السكرية . 

أشخاص ممنوعون من تناول الشاي الأخضر.. احذر تناوله إن كنت منهم

كوب من هذا الشاي يحارب التهاب الحلق ويحسن صحة القلب


3. قد يحسن وظائف المخ


يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة  كما أنه يحتوي على الحمض الأميني L-theanine ، والذي يمكن أن يعمل على تحسين وظائف المخ.

4. يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يساعد تناول الشاى الأخضر فى محاربة  السرطان ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث  لتأكيد هذه التأثيرات 

5.يمنع رائحة الفم الكريهة 

الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر يمنع نمو البكتيريا في الفم ، مما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.

 

6.مستويات السكر في الدم

تظهر بعض الدراسات الخاضعة للرقابة أن الشاي الأخضر قد يسبب انخفاضًا طفيفًا في مستويات السكر في الدم. قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري 

7.يخفض الكوليسترول الكلي

الشاي الأخضر قد يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، وكذلك يحمي جزيئات  الشرايين  من الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

الشاى الأخضر كوب من الشاى الأخضر الآثار الجانبية لتناول الكثير من الشاي الأخضر الشاى الأخضر و محاربة السرطان الشاي الأخضر قد يخفض الكوليسترول

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