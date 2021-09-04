علامة في صوتك تشير به.. أعراض سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم ولا يتم اكتشافه مبكرًا في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، فإن فحص سرطان الرئة يوفر الأمل في اكتشاف السرطان مبكرًا عندما يكون العلاج أسهل. لذلك من المهم البحث عن الأعراض المبكرة التي قد يتجاهلها الأشخاص عادةً.



يمكن أن يكون اكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الرئة أمرًا صعبًا ، على عكس السرطانات الأخرى ، لا تظهر أعراض سرطان الرئة عادةً إلا في مرحلة متقدمة. عندما ينمو الورم بشكل كبير بما يكفي للضغط على الأعضاء الأخرى ، فإنه يسبب الألم وعدم الراحة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، توجد إشارات تحذير سابقة يجب أن نبحث عنها.

كثير من الأحيان ، عندما يتلقى المرضى تشخيصًا بسرطان الرئة ، فإنهم يعانون من أعراض مثل صعوبة التنفس المستمرة أو التهابات الجهاز التنفسي المتكررة أو ألم الصدر لفترة من الوقت.

لكن من غير المحتمل أن يتعرف المرء على هذه الأعراض على أنها أعراض لسرطان الرئة قبل فوات الأوان.

قال راسل هالز ، طبيب الأورام بالإشعاع ، "في حين أن كل سعال أو حالة التهاب الشعب الهوائية ليست سببًا للاعتقاد بأنك مصاب بسرطان الرئة ، إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بسرطان الرئة ، فإن الانتباه إلى علامات الإنذار المبكر أمر بالغ الأهمية". ومدير العيادة متعددة التخصصات في برنامج سرطان الرئة.

حدد الطبيب السريري في مركز سيدني كيميل الشامل أيضًا الأعراض الشائعة لسرطان الرئة التي يجب البحث عنها من أجل اكتشاف المرض في أقرب وقت ممكن - يمكن أن يكون أحدها واضحًا في صوتك.

علامات الإنذار المبكر لسرطان الرئة

بحة في الصوت: السعال المزمن أو الورم الذي يتداخل مع الأحبال الصوتية يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص المصابين بسرطان الرئة بصوت خشن.

السعال المزمن: غالبًا ما يشكو المصابون بسرطان الرئة من سعال لا يزول ؛ سعال مزمن يستمر لمدة ثمانية أسابيع على الأقل.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة: يمكن أن تسد أورام الرئة مجرى الهواء ، مسببة التهابات متكررة مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

سعال الدم: حتى لو كان مجرد كمية صغيرة من الدم ، فإن السعال المصحوب بالدم أو المخاط الدموي هو سبب للاتصال بطبيبك.

ضيق التنفس: يمكن أن يتسبب سرطان الرئة في ضيق مجرى الهواء مما يؤدي إلى صعوبة التنفس.

ألم الصدر: عندما يسبب ورم في الرئة ضيق في الصدر أو يضغط على الأعصاب ، فقد تشعر بألم في صدرك ، خاصة عند التنفس بعمق أو السعال أو الضحك.

إن اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا من أجل بدء العلاج في أسرع وقت ممكن يوفر أفضل أمل في مكافحة المرض.

ومع ذلك ، وفقًا لجون هوبكنز ميديسن ، فإن سرطان الرئة ينتظر ظهور علامات وأعراض حتى يصل السرطان إلى مراحل متقدمة ، حيث يصعب علاجه. يوفر فحص سرطان الرئة - وهو اختبار يبحث عن السرطان قبل ظهور الأعراض - الأمل في الكشف المبكر ، عندما تكون الجراحة علاجًا محتملاً. علاوة على ذلك ، هناك أمل ضئيل في علاج المرض.

بحة الصوت التي يعاني منها مرضى سرطان الرئة ناتجة عن تكرار حدوث شلل العصب الحنجري (شلل أو ضعف في ذلك العصب).

يمكن أن تضغط أورام الرئة اليسرى على العصب مسببة بحة في الصوت أو شلل عصبي حنجري متكرر. على الرغم من أن أورام الرئة اليمنى أقل شيوعًا ، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا شلل العصب الحنجري المتكرر.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بحة في الصوت لدى عامة الناس:

تدخين التبغ

الارتجاع المعدي المريئي

استخدام الصوت في مهن معينة مثل المعلمين والممثلين والمطربين

المشكلات البيئية ، مثل ضعف الصوتيات والتلوث وانخفاض الرطوبة



قال الدكتور هالز: "إذا كان شخص ما يعاني من أعراض ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة ، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك بشأن إجراء فحص روتيني".

يعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم معرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة ومن المحتمل أن يكون لديهم بحة في الصوت كعرض:

أولئك الذين لديهم تاريخ من التدخين المفرط (تدخين علبة واحدة على الأقل يوميًا لمدة 30 عامًا).

المدخنون الحاليون أو المدخنون السابقون الذين أقلعوا عن التدخين خلال الـ 15 عامًا الماضية.

أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 80 عامًا.

إذا كنت تشك في ظهور أعراض سرطان الرئة ، فراجع طبيبك.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.