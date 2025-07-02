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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجليس الأنبا ديسقورس في دير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بألمانيا

الأنبا ديسقورس
الأنبا ديسقورس
ميرنا رزق

أقيم طقس تجليس نيافة الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، وذلك عقب صلوات رفع بخور عشية في دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بألمانيا.

حضر صلوات التجليس ثمانية من الآباء المطارنة والأساقفة الى جانب بعض الآباء الكهنة من إيبارشيتي جنوبي وشمالي ألمانيا، ومن خارج ألمانيا، ومجمع رهبان الدير.

وحضر أيضًا مندوبو الكنائس الشرقية الشقيقة مثل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مندوب بلدية المنطقة التي يقع بها الدير.

وذلك بحضور لفيف من الأساقفة وأحبار الكنيسة الذين شاركوا في طقس التجليس، وهم: أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

وألقى بعض الحضور من الآباء الأساقفة والكهنة كلمات محبة وتهنئة وهم أصحاب النيافة الأنبا يسطس والأنبا أنطونيوس والأنبا دميان الذي قرأ التعهد الأسقفي باللغة الألمانية، والأنبا برنابا، والراهب القمص شنودة سانت أنطونيوس، واختتمت بكلمة نيافة الأنبا ديسقورس.

الأنبا ديسقورس الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا الكهنة الكنيسة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأرثوذكسية

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