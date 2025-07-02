الشوربجي يتفقد "الأهرام الكندية" وأكاديمية أخبار اليوم ومنشآت جامعة "نيو إيجبت"

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة على استمرار دعم المؤسسات الصحفية القومية وتنمية واستثمار أصولها واستغلالها بشكل فعال في إطار استراتيجية متكاملة أقرتها الهيئة لتطوير وتحديث المؤسسات وتحسين أوضاعها، وأشار الى أن الهيئة وبالتعاون والتنسيق المتواصل مع المؤسسات قطعت شوطاً مهماً وأنجزت في عدد من الملفات والمشروعات والتي دخلت مرحلة التنفيذ وجاري العمل وفق البرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الهيئة، شملت جامعة الأهرام الكندية، أكاديمية أخبار اليوم، ومنشآت جامعة "نيو إيجبت"، رافقه خلالها، حمدي رزق، عمرو الخياط، عضوا الهيئة، مروة السيسي، الأمين العام للهيئة، د. أحمد مختار، مستشار الهيئة للاستثمار والمشروعات، وليد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة اخبار اليوم للاستثمار.

وتأتي الجولة في إطار خطة الهيئة لإعادة الهيكلة ومتابعة الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية لاستغلالها بالشكل الأمثل، والوقوف على سير الأعمال الإنشائية والاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2026.

بدأت جولة رئيس الهيئة بزيارة أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر، وكان في استقباله إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ود. عادل مبروك رئيس الأكاديمية، وعدد من قيادات المؤسسة وحضر اللقاء أيضاً المهندس أكرم فاروق الاستشاري الهندسي لمؤسسة أخبار اليوم، تفقد خلالها مباني الأكاديمية وقاعات التدريس، والاستعدادات الخاصة بإنشاءات جامعة "نيو إيجيبت" التابعة للمؤسسة.



شدّد الشوربجي على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاءات جامعة أخبار اليوم وكذلك الإجراءات الفنية والإدارية، وأشار إلى عقد اجتماع خلال أسبوعين بالهيئة مع مجلس الإدارة لمناقشة الخطة النهائية لانطلاق الجامعة، كما وجّه بسرعة تطوير الأعمال الإنشائية والبنية التحتية داخل أكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، استعداداً لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل.



وأشار الشوربجي إلى أن أكاديمية أخبار اليوم، باعتبارها مؤسسة تعليمية وبحثية معترف بها، تلعب دوراً محورياً في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل في تخصصات الصحافة والإعلام، علوم الإدارة، الهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير منظومتها التعليمية بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وأشاد الشوربجي بالتطورات التي شهدتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية، وأوضح أن الانطلاقة الرسمية لجامعة مصر الجديدة "نيو إيجبت" من المقرر ان تكون في سبتمبر 2026 بكليات، الصيدلة، علوم الإدارة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلاج الطبيعي، وذلك كمرحلة أولى، داعياً قيادات المؤسسة إلى بذل مزيد من الجهد للالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن "أخبار اليوم" ينتظرها مستقبل واعد، وأشار إلى توقيع عقد إنشاء المدرسة الدولية لأخبار اليوم كمحطة استثنائية في مسيرة المؤسسة كمشروع تعليمي وثقافي بالشراكة مع القطاع الخاص وخطوة مهمة في مسار التطوير والاستثمار، وقال: معًا وبتكاتف الجهود سنواصل العمل لتحسين الأوضاع وزيادة الموارد والاستغلال الأمثل للأصول.

كما تفقد الشوربجي، جامعة الأهرام الكندية وعدد من منشآتها وكان في استقباله، د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ود. خالد عبد الرحمن رئيس الجامعة وعدد من قيادات المؤسسة، وأطلع على مشروعات التخرج لعدد من الطلاب، واستمع إلى شرح وافٍ حول الخطة المستقبلية لإنشاء عدد من الكليات، والتي تنتظر حالياً موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وأبدى رئيس الهيئة إعجابه بالمستوى الأكاديمي والمباني الجامعية، مشدداً على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر واحد والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإضافة ثلاث كليات جديدة وهي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض وكلية القانون، حتى تكون الجامعة جاهزة بالكامل لاستقبال طلابها مع بداية العام الدراسي.

وفي ختام جولته، وجه الشوربجي بدراسة إمكانية تأسيس شركة هندسية متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة، تضم مهندسين وفنيين في كافة التخصصات، لخدمة كل الكيانات التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بما يضمن الحفاظ على كفاءة المنشآت التعليمية واستدامتها.