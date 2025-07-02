وسائل إعلام إسرائيلية: مصرع جندي وإصابة 5 في ثلاث عمليات إطلاق نار بقطاع غزة اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة في ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، وقعت إحدى العمليات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث اندلع اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن رقابة عسكرية مشددة لا تزال مفروضة على تفاصيل العمليتين الأخريين وموقعيهما الدقيقين.

وأضافت وسائل الإعلام أن عدداً من جنود الاحتلال أصيبوا بعد استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع من نوع "آر بي جي"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول حالتهم الصحية أو ظروف الهجمات.