قرار عاجل من الخارجية السودانية بشأن سفيرها في الجزائر

أعلنت وزارة الخارجية السودانية قرارًا مفاجئًا بإنهاء مهام سفيرة السودان لدى الجزائر، نادية محمد خير عثمان، حيث تم استدعاؤها على وجه السرعة إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية بورتسودان دون توضيح الأسباب الرسمية وراء الخطوة.



ووفق صحيفة السوداني التي نقلت من مصادر موثوقة، فقد تم تكليف دبلوماسي آخر بإدارة شؤون السفارة السودانية في الجزائر مؤقتًا، إلى حين تعيين بديل دائم.

وجاءت هذه الخطوة دون أي إعلان رسمي مسبق أو توضيحات من وزارة الخارجية، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذا القرار، سواء كانت مرتبطة بمستجدات دبلوماسية أو اعتبارات داخلية.

يُذكر أن السفيرة نادية محمد خير كانت تشغل منصبها منذ فترة ليست بالقصيرة، وتتمتع بخبرة دبلوماسية معتبرة في السلك الخارجي السوداني.