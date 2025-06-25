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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية

ميليشيا الدعم السريع
ميليشيا الدعم السريع
محمود نوفل

وجهت وزارة الخارجية السودانية نداء إلى المجتمع الدولي بضرورة  تصنيف "ميليشيا الدعم السريع" جماعة إرهابية وفرض عقوبات رادعة عليها وعلى الجهات الداعمة لها، لحماية الأمن والسلم الإقليميين.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها أن  إدانة مجلس الأمن لـ"الميليشيا" وتحميلها مسؤولية تأجيج الصراع في إفريقيا الوسطى تؤكّد تحذيرات السودان المتكرّرة من خطورة سلوكها الإجرامي وتجاهلها لقرارات المؤسسات الإقليمية والدولية.

وكان مجلس الأمن أدان الهجوم الذي تعرّضت له بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى بمنطقة بيراو، والذي أدّى إلى مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام.

وأشار  أعضاء المجلس بصورة واضحة إلى توغلات ممنهجة تقوم بها عناصر "ميليشيا الدعم السريع الإرهابية"، دعماً للجماعات المتمردة بجمهورية أفريقيا الوسطى.

السودان ميليشيا الدعم السريع الخارجية السودانية إفريقيا الوسطي الأمم المتحدة

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