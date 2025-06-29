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السودان.. البرهان يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان.. البرهان يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
القسم الخارجي

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية.

وأدى كل من الفريق حسن داؤود كبرون كيان اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع، والفريق بابكر سمرة مصطفى وزيرًا للداخلية، أمام البرهان، بحضور رئيس "حكومة الأمل" د. كامل إدريس، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر.

وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب، أعرب وزير الدفاع الفريق حسن كيان عن شكره لقيادة الدولة على الثقة التي منحت له، مشيرًا إلى التحديات الراهنة التي تواجه السودان، والتي تستوجب تماسك الجبهة الداخلية. 

وأكد عزمه على تعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات الشعب، مضيفًا: "نطمئن الشعب السوداني بأننا سنكون أمناء على وحدة البلاد وسنحرص على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين".

وشدد كيان على أهمية توحيد الصف الوطني من أجل بناء سودان قوي وآمن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستواصل دورها في حماية الاقتصاد والمحافظة على مكتسبات الدولة.

من جانبه، أشار وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تجاوزها، ومعلنًا عن خطة أمنية عاجلة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، مع التركيز على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

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