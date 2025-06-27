قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا صام النبي يوم عاشوراء؟.. تعرف على السبب وفضله العظيم
بكري : 33 مليون مصرى خرجوا فى 30 يونيو بيقين على انتصار الجيش لهم
السودان .. مقتل 13 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم للدعم السريع على الفاشر
تعزيز التصنيع الإقليمي للقاحات | ننشر توصيات المؤتمر والمعرض الطبي صحة إفريقيا
قتـ ل صغيرته وأصاب زوجته وابنه.. التحريات تكشف مفاجأة في جريمة الهرم
تعليمات الدكتور | جميلة عزيز تكشف عن تطورات إصابتها في عينها .. خاص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت
وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك
21 مليون دولار .. الهلال يكتب التاريخ في كأس العالم للأندية
ترامب: إدارة جو بايدن كانت غبية.. وإدارتي جعلت أمريكا عظيمة
ترامب: وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة
هل صيام يوم عاشوراء يغفر كبائر الذنوب؟.. علي جمعة يكشف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان .. مقتل 13 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم للدعم السريع على الفاشر

الفاشر
الفاشر
ناصر السيد

كشف مصدر طبي لوكالة فرانس برس أن قوات الدعم السريع شنت غارات على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان.

هجوم الدعم السريع على الفاشر

وأوضح المصدر الطبي أن الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم 3 أطفال.

وأفادت مصادر أخرى أن الغارات أسفرت عن إصابة 21 في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

الحرب في السودان

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 والتي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث اضطر ملايين السودانيين إلى الهروب من ويلات الحرب إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر.

وأسفرت الحرب عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من السودانيين إلى جانب انتشار المجاعة والأمراض في عدد من الولايات، بالإضافة إلى ارتكاب الدعم السريع لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

السودان مقتل 13 شخص غارات مدينة الفاشر ولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع الجيش السوداني هجوم الدعم السريع على الفاشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

الذهب

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بوجاتي توربيون

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

جيف بيزوس ولورين سانشيز

قبل حفل زفافهما .. مصادر تؤكد: جيف بيزوس ولورين سانشيز متزوجان بالفعل

ازالة تعدي

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

بالصور

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

طريقة عمل كفتة الأرز على الطريقة التقليدية

طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد