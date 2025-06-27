السودان .. مقتل 13 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم للدعم السريع على الفاشر

كشف مصدر طبي لوكالة فرانس برس أن قوات الدعم السريع شنت غارات على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان.

هجوم الدعم السريع على الفاشر

وأوضح المصدر الطبي أن الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم 3 أطفال.

وأفادت مصادر أخرى أن الغارات أسفرت عن إصابة 21 في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

الحرب في السودان

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 والتي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث اضطر ملايين السودانيين إلى الهروب من ويلات الحرب إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر.

وأسفرت الحرب عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من السودانيين إلى جانب انتشار المجاعة والأمراض في عدد من الولايات، بالإضافة إلى ارتكاب الدعم السريع لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم.