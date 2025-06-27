بيان عاجل من السعودية بشأن انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في رام الله

أعلنت السعودية عن استنكارها لأعمال العنف التي يشنها المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في مدينة رام الله.

وأعربت المملكة في بيان لوزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لاستمرار أعمال العنف التي يشنها مستوطنون إسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد مدنيين فلسطينيين، بما فيها الاعتداءات في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وجددت المملكة بحسب البيان إدانتها لاستمرار أعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في غزة، بما فيها استهداف المواقع المدنية التي تؤوي النازحين.

وشددت على ضرورة بذل كافة الجهود لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعة كافة، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.