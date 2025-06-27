أطباء بلا حدود: خطة توزيع المساعدات في غزة إبادة جماعية

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن خطة توزيع المساعدات في قطاع غزة إبادة جماعية تحت ستار المساعدات واصفة الخطة، المدعومة من إسرائيل، بأنها قاتلة.

وقالت أطباء بلا حدود في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن خطة توزيع المساعدات التي أطلقت قبل شهر تُهين الفلسطينيين، داعية إلى إنهائها فورا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت المنظمة الدولية أن الخطة تُجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الجوع والمخاطرة بحياتهم، مضيفة "هذه الخطة، التي تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة ما يقرب من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، هي إبادة جماعية تحت ستار المساعدات الإنسانية، ويجب إنهاؤها فورا".

ودعت منظمة أطباء بلا حدود السلطاتِ الإسرائيلية وحلفاءها إلى رفع الحصار عن الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والإنسانية، والعودة إلى نظام المساعدات الإنسانية القائم والمُعتمد سابقا بتنسيق الأمم المتحدة".

وفي السياق نفسه، كشف منسق المنظمة للطوارئ في غزة أيتور زابالغوغياسكوا "إن الفلسطينيين في غزة يوجَّهون إلى 4 نقاط توزيع في مناطق خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية".

وقال زابالغوغياسكوا: "يترك عمال مؤسسة المساعدات صناديق الطعام ويفتحون السياج، ما يسمح لآلاف الأشخاص بالدخول دفعة واحدة والقتال حتى آخر حبة أرز"، مضيفا "إذا تقدم الناس مبكرا واقتربوا من نقاط التفتيش، يُطلق عليهم النار، وإذا وصلوا في الوقت المحدد، وحدث تدفق وقفزوا فوق السياج، يُطلق عليهم النار".