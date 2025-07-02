أبو العينين: يجب الاهتمام بالاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة لأنها المستقبل

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أهمية الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA، مشددا على أهمية توطين المبادرات الخاصة بالمشروعات العملاقة التي تربط شرق مصر بغربها، باعتبارها رؤية جديدة تقدمها مصر للعالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.

وقال "أبو العينين" إن الاتفاق يهدف إلى فتح العضوية في التحالف الدولي للطاقة الشمسية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي كانت مقتصرة على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تقع كليًا أو جزئيًا بين مدار السرطان ومدار الجدي.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ضرورة الاهتمام بالدراسات المستفيضة في هذا المجال؛ لأنها تمثل المستقبل.

وشدد على ضرورة أن نتجه سريعا لهذا المجال بما يخدم توجه الدولة نحول مجال الطاقة النظيفة، وأن يتم الاستفادة واستغلال المبادرات بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.