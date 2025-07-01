أبو العينين: يجب موافقة إسرائيل على حل الدولتين من أجل السلام

كشف النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أنه يجب توقف القتال والدمار في قطاع غزة والعودة الى المفاوضات.



وتابع خلال كلمته على هامش تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي نقلها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب العودة الى المقترحات البناءة التي تقدمت بها الدول العربية.



وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن الدول العربية قدمت مبادرتين وكانت أساسها الأرض مقابل السلام.



وشدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا: نحن نريد السلام ولن يكون هناك سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين حيث هناك محاولات كثيره تقول لا لحل الدولتين.



واستطرد النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن 145 دولة في الأمم المتحدة أيدت إقامة دولتين ثم يعود ليقف هذا القرار في مجلس الأمن.



وأوضح أن المنطقة العربية مشتعلة والأمر في منتهى الخطورة ومصر قامت بدورها مرات عديدة في العلن وفي السر لتهدئة الموقف للتواصل بين الأطراف المتنازعة إلا أن الوضع قد ينفجر.



وأكمل النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط: نحن ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.



وشدد: نحن مع حل الدولتين ولن يتحقق السلام إلا بحل الدولتين، حيث إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وكذلك لن تسمح بالاعتداء على أراضيها.

وأردف النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر لن تسمح بأى مبادرات تمس الأمن القومي المصري، مشددا على أن -مبادرات السلام مازالت قائمة وعلى إسرائيل العودة للمفاوضات.

واختتم النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أنه يجب أن توافق إسرائيل على حل الدولتين من أجل السلام.

