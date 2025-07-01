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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أبو العينين: المنطقة الأورومتوسطية تمر بظرف دقيق

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عادل نصار

تسلم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري، ضمن أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الثامنة عشر للجمعية، والتي عُقدت في إسبانيا.

وشدد وكيل مجلس النواب المصري على أنه "لا تعاون حقيقي دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط يكون حجر الزاوية فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".

أكد أن الدبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني تُغلِّب لغة الحوار والتعاون باعتبارها مُرتكزًا رئيسيًا لتحركاتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ختام كلمته، أوضح "أبو العينين" أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية، والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها وتقوض جهود التنمية فيها، وهو ما يفرض تنسيق الأنشطة وتوحيد الجهود من أجل مواجهة هذه التحديات.
 

أبو العينين البرلمان الجمعية البرلمانية التنمية

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