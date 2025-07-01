أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين ترأس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بدعم ثمار ثورتنا العظيمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ترأس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدا أن مصر ممثلة في النائب محمد أبو العينين، حصلت على هذا المنصب لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حصلت على منصب رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، بدعم ثمار ثورتنا العظيمة في 30 يونيو 2013.

وتابع "برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، قبل تولي النائب محمد أبو العينين رئاسته، لم تفز مصر برئاسته منذ أكثر من 15 عاما.

الاستثمار التنموي في مصر

وتابع: النائب أبو العينين تحدث عن الاستثمار التنموي في مصر، والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، البرلمان يضم 43 دولة، ودعاها إلى زيارة الدولة المصرية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي نقل الدولة نقلة كبيرة، لتصل مصر إلى هذه الإنجازات العظيمة.