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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين يتسلم رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.. وأحمد موسى يعلق

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عادل نصار

هنأ الإعلامي أحمد موسى، بتسلم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.


وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوك الثلاثاء، أن ممثلي 43 دولة اختاروا النائب محمد أبو العينين بالإجماع لرئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك ترحيب دولي بتولي مصر رئاسة برلمان من أجل المتوسط؛ حيث إن هذا الإنجاز يعبر عن قوة ومكانة الدولة المصرية. 
كما ثمن أحمد موسى، الجهود التي يبذلها أبو العينين في تعزيز دور مصر البرلماني والإقليمي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، بما يخدم مصالح شعوب دول المتوسط، ويعزز من فرص التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وخلال مراسم تسلم الرئاسة، ألقى وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين، كلمة، وجه خلالها الشكر للبرلمان الإسباني على جهوده الدؤوبة خلال الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا أن مصر سعت بقوة منذ اشتراكها في تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط لترسيخ مفهومي الملكية المُشتركة والمسئولية التضامنية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة من خلال تواجدها بفاعلية وحضور قوي ومؤثر في كل محافل الاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته.

وأضاف النائب وكيل مجلس النواب المصري، أن الشعبة البرلمانية المصرية حرصت على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها، باعتبارها قناة مهمة للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانيين ممثلي شعوب الاتحاد من أجل المتوسط.


وأشار "أبو العينين" إلى أنه على الرغم مما حققه الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من إنجازات عديدة على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي الهادفة لتحقيق الاندماج بين الدول الأعضاء في الاتحاد، إلا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط جراء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، فضلًا عن إصرار إسرائيل على المُضي قُدمًا في توسيع دائرة الصراع الإقليمي "يحول دون إتمام التعاون المنشود بين دولنا جميعًا".

وشدد وكيل مجلس النواب المصري على أنه "لا تعاون حقيقي دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط يكون حجر الزاوية فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن الدبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني تُغلِّب لغة الحوار والتعاون باعتبارها مُرتكزًا رئيسيًا لتحركاتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ختام كلمته، أوضح "أبو العينين" أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية، والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها وتقوض جهود التنمية فيها، وهو ما يفرض تنسيق الأنشطة وتوحيد الجهود من أجل مواجهة هذه التحديات.

أبو العينين محمد أبو العينين مجلس النواب

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