الاحتلال يلغي أوامر إخلاء مستوطنات غلاف غزة بعد تقييمات أمنية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الأراضي المحتلة، إن حالة الخطر قد أُزيلت عن مستوطنات غلاف غزة، بحسب وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك خشية أمنية جديدة على تلك المواقع المحتلة.

وأوضحت أنه منذ الـ7 من أكتوبر 2023 كان قد تم إعلان الأماكن الواقعة هناك مناطق عسكرية مغلقة وتم إخلاء المستوطنين إلى مناطق مختلفة داخل إسرائيل ومناطق الشمال.

وأشارت «أبو شمسية»، خلال تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أكدت اليوم إلغاء أوامر الإخلاء، بعد تقييمات أمنية، وزيارات لمسئولين إسرائيليين في الأيام الأخيرة لعدد من المناطق والمستوطنات في غلاف غزة، وإجراء تقييمات أمنية هناك، وهذا يعني عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة المستوطنين الذين تم إجلائهم لأماكنهم مرة أخرى.

وتابعت: «المعضلة الأساسية ربما رفض المستوطنين العودة للسكن هناك طالما الحرب مستمرة وصفارات الإنذار تنطلق»، موضحة أنه مازال هناك صواريخ تُطلق من قطاع غزة كما حدث أمس، بالإضافة إلى الدمار الكبير وعمليات الإعمار للمنازل، وعلى الناحية الأمنية هناك تقديرات بأن الخطر قد زال وبأن المستوطنين يستطيعون مع نهاية هذا الشهر العودة والسكن في الأراضي المحتلة.

وأوضحت، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الرقابة الإسرائيلية قد فرضت حظر نشر المعلومات المتعلقة بالحادثة الأمنية كما وصفتها منصات وسائل الإعلام الإسرائيلية التابعة للمستوطنين أي غير الرسمية، مُشيرة إلى أنها صادقة تحديدًا في الأمور المتعلقة بالحوادث الأمنية.