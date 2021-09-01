أعراض سرطان الدم.. تعرف عليها واحذر منها

هناك عدد لا يحصى من الأعراض التي يجب البحث عنها عند اكتشاف المراحل المبكرة من سرطان الدم، تختلف هذه المؤشرات عند تحديد طبيعة سرطان الدم ، سواء كان سرطان الغدد الليمفاوية سرطان الدم النخاعي أو MDS أو MPN أو أي تصنيف آخر. ومع ذلك ، فقد اكتشفت الدراسات الحديثة ظهور أعراض يجب البحث عنها أثناء الليل.

سرطان الغدد الليمفاوية

عادةً ما يكون سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم من أكثر أنواع سرطانات الدم شيوعًا المرتبطة بالتعرق الليلي. تحدث هذه السرطانات بشكل عام مع مزيد من الأعراض ، بما في ذلك الكدمات غير المبررة ، وفقدان الوزن ، والإرهاق.

التعرق الليلي هو في الغالب سمة من سمات التغيرات الهرمونية في النساء قبل انقطاع الطمث وسن اليأس - والتي تحدث بشكل دوري - يبدو أن تلك المرتبطة بسرطان الدم مستمرة.

وفقًا لسرطان الدم في المملكة المتحدة ، يجب على أولئك الذين يعانون من التعرق الليلي المستمر والغمر إلى النقطة التي قد يلزم تغيير ملابسهم فيها طلب المشورة الطبية من طبيبهم العام.

من بين أكثر من 2000 مريض بسرطان الدم تم سؤالهم في استطلاع للرعاية حول سرطان الدم ، أفاد 31 بالمائة أن التعرق الليلي كان من الأعراض الرئيسية قبل تشخيصهم.

تضيف الجمعية الخيرية لسرطان الدم: "من السهل جدًا اعتبار زيادة التعرق الليلي مجرد أعراض غير ضارة في الصيف".

وفقًا لمنظمات أبحاث السرطان ، فإن الأسباب السائدة وراء تسبب سرطان الدم في التعرق الليلي تعود إلى محاولة الجسم محاربة السرطان مع استمرار السرطان في التسبب في الحمى ، ينتج الجسم عرقًا مفرطًا في محاولة لخفض درجة حرارة الجسم في حالات العلاج ، يستمر التعرق الليلي حتى عندما يتلقى المرضى علاج السرطان بسبب تفاعل العلاجات مثل العلاج الكيميائي ومستويات الهرمونات سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) أكثر شيوعًا بين الأطفال والشباب ، حيث يصيب 4500 شخص كل عام.

ترتبط معظم الإشارات التي يواجهها المصابون بـ CLL بنقص خلايا الدم السليمة الناجم عن زيادة عدد خلايا الدم غير الطبيعية التي لم يتم تطويرها بشكل كامل ، والمعروفة باسم خلايا سرطان الدم أو الأرومات.

يبدأ CLL بشكل عام في نخاع العظام ويمكن أن ينتشر بشراسة إذا لم يتم رؤيته في وقت مبكر لا يرجع التعرق الليلي وحده عادة إلى حالة صحية أساسية خطيرة مثل سرطان الدم ويمكن أن يترافق مع العديد من الحالات مثل القلق وانخفاض نسبة السكر في الدم وتعاطي الكحول أو المخدرات ومع ذلك ، يجب على الفرد طلب المشورة الطبية إذا استمر في التعرض لتعرق ليلي مستمر ، خاصة إذا كان مرتبطًا بأعراض أخرى.

قالت رئيسة قسم معلومات المرضى ومقدمي الرعاية والدعم في Myeloma UK ، أليس بارون: "تختلف أعراض الورم النقوي ويمكن أن تؤثر على العديد من مناطق الجسم ، وهذا هو سبب صعوبة التشخيص.

أعراض سرطان الدم

"بشكل عام ، العلامات المنذرة هي التعب وآلام الظهر والعدوى المتكررة ، ولكن كل مريض فريد من نوعه وقد يعاني الناس من عدد لا يحصى من الأعراض الأقل شيوعًا مثل التعرق الليلي ونزيف الأنف والكدمات.

"سرطان الدم ليس ورمًا سرطانيًا ، لذلك لا توجد كتلة ، بل أعراض فقط. إذا لاحظت أي أعراض جديدة غير عادية أو تغيرات مفاجئة في صحتك ، بغض النظر عن مدى صغر حجمها أو عدم أهميتها ، فاتصل بطبيبك العام. التشخيص المبكر هو مفتاح لزيادة متوسط ​​العمر المتوقع للمرضى ونوعية الحياة ".

يتم تشخيص أكثر من 40.000 شخص بسرطان الدم كل عام في المملكة المتحدة ، ويعيش أكثر من 250.000 شخص حاليًا مصابين بسرطان الدم.

يختلف نطاق CLL حسب مدى تقدمه عند تشخيصه ، وكم عمرك عند التشخيص ، والصحة العامة للفرد.

عادة ، سوف يعيش حوالي سبعة من كل 10 أشخاص على CLL لمدة 5 سنوات أو أكثر بعد التشخيص.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الأصحاء والأصغر سنا الذين يتم تشخيصهم عندما لا يزال CLL في مراحله المبكرة لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة من المرض.

على الرغم من أنه لا يمكن علاجه بشكل عام ، إلا أن العلاج يمكن أن يساعد في السيطرة على CLL لسنوات عديدة.

يتم علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) وغيره من أشكال سرطان الدم على مراحل. تم إعداد المرحلة الأولية لقتل خلايا سرطان الدم في نخاع العظام من أجل عودة خلايا الدم السليمة.

تم تصميم المرحلة الثانية لوقف إصلاح السرطان في نخاع العظام وتتم خلال مراحل العلاج.

يعتمد العلاج الدقيق على نوع سرطان الدم الموجود ، ولكن عادةً ما يكون العلاج الكيميائي هو الجزء الرئيسي من علاج السرطانات مثل سرطان الدم النخاعي المزمن.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .