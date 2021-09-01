عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن بهجت قمر يكشف سر خلافه مع رامي صبري بسبب عمرو دياب|فيديو

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر خلال مدونة في موقع صدى البلد عن سبب خلافه مع الفنان رامي صبري وذلك بسبب أحد الأغاني الخاصة بالهضبة عمرو دياب.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أنتقد رامي صبري شخصياً،  أقدره تمامًا بالفعل ولكن دائمًا نحاول الحصول على حقوقنا بأبسط الطرق بسبب قيامه بنشر أغنية لعمرو دياب بصوته وهذا أمر قانوني".

 

وأضاف "أغنية كدابين لشيرين عبد الوهاب كانت مخصصة لمحمد حماقي ولكن لم يكشف عنها ، وهناك عدد من أغاني المهرجانات والتي انتصرت بكثافة في أماكن الشعر وفي الساحل وغيرها".

 

أكد أيمن بهجت قمر،، أنه لم يتوقع النجاح  الكبير لأغنيته الجديدة "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي، والتي طرحت خلال الفترة الماضية.

 

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير للأغنية، بشكل عام نالت إعجاب المتابعين حالها كحال أغنية بشرة خير، بخلاف موهبة حسين الجسمي صاحب الصوت المفرح والجميل، ولديه قبول من قبل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي".

 

وأضاف أيمن بهجت قمر: "هناك عدد من الشعراء المتميزين القادمين بقوة ولديهم العديد من الأفكار التي تخدم الفن المصري، ولكن هذا الجيل حظه سيئ في ظل الظروف الراهنة، وأعتقد أنهم يستحقون الأفضل".

من هو نمبر وان؟

 

قال أيمن بهجت قمر: "نمبر وان الغناء عمرو دياب بكل تأكيد وبفارق كبيرعن اقرب منافس له؛ فالهضبة متصدر بتاريخه ونجاحه واستمراريته وأغانيه.

 

وأضاف أيمن بهجت قمر: "أما في التمثيل فنمبر وان هو الزعيم عادل إمام بكل تأكيد وفي الشعر سيد حجاب، مؤكدا: "في ناس مينفعش تيجي جنبها".

 

وعن أعمال رَفَضَهَا؛ قال: "لازم يبقي عندك قوة الرفض متعملش حاجة وتقول هتقلل مني؛ وحصلت كتير، ولكن أصعب حاجة إنك تأخد قرار وانت محتاج الحاجة دي" .

 

وعن سبب اعتزال الفن؛ قال: "السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع".

 

وأضاف أيمن بهجت قمر  "خلال ندوته بموقع صدى البلد :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب". 

txt

أيمن بهجت قمر: لم أتوقع النجاح الكبير لأغنية بالبنط العريض.. فيديو

txt

عبد الحليم غير لونه علشان محمد رشدى.. أيمن بهجت قمر يتحدث عن عمرو دياب

وأردف أيمن بهجت قمر  :"القرار دا أنا أخذته  وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه". 

 

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

 

واستطرد أيمن بهجت قمر  :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.

ايمن بهجت قمر السيناريست أيمن بهجت قمر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر رامي صبري عمرو دياب

موضوعات متعلقة

محمد حماقي يستعد لخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم جديد|فيديو

مصطفى كامل يطرح حلوة حياتي على يوتيوب .. فيديو

لـ10 أشخاص.. منة عرفة تعلن عن مسابقة لحضور حفل زفافها

تعيش آخر أيامها.. نجل نجيب سرور يناشد الدولة بعودة والدته إلى مصر

نشرة الفن.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية.. وحقيقة سحب الدكتوراة من محمد رمضان

أيمن بهجت قمر: لم أتوقع النجاح الكبير لأغنية بالبنط العريض.. فيديو

في ذكرى وفاة كاميليا.. حادث غامض أنهي حياتها وسر علاقتها برشدي أباظة والملك فاروق

الجمهور يسخر من سيرين عبدالنور بسبب جرح صغير في قدمها

ترشيحاتنا

السبع المنجيات من عذاب القبر والسورة المنجية منه

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-9-2021

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

هجوم إرهابي في سوريا يسفر عن مقتل وإصابة 12 جنديا

كارثة كبرى.. إعصار إيدا يمنع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص لأسابيع

كلب يقتحم نشرة أرصاد جوية على الهواء مباشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ