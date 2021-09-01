أيمن بهجت قمر يكشف سر خلافه مع رامي صبري بسبب عمرو دياب|فيديو

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر خلال مدونة في موقع صدى البلد عن سبب خلافه مع الفنان رامي صبري وذلك بسبب أحد الأغاني الخاصة بالهضبة عمرو دياب.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أنتقد رامي صبري شخصياً، أقدره تمامًا بالفعل ولكن دائمًا نحاول الحصول على حقوقنا بأبسط الطرق بسبب قيامه بنشر أغنية لعمرو دياب بصوته وهذا أمر قانوني".

وأضاف "أغنية كدابين لشيرين عبد الوهاب كانت مخصصة لمحمد حماقي ولكن لم يكشف عنها ، وهناك عدد من أغاني المهرجانات والتي انتصرت بكثافة في أماكن الشعر وفي الساحل وغيرها".

أكد أيمن بهجت قمر،، أنه لم يتوقع النجاح الكبير لأغنيته الجديدة "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي، والتي طرحت خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير للأغنية، بشكل عام نالت إعجاب المتابعين حالها كحال أغنية بشرة خير، بخلاف موهبة حسين الجسمي صاحب الصوت المفرح والجميل، ولديه قبول من قبل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي".

وأضاف أيمن بهجت قمر: "هناك عدد من الشعراء المتميزين القادمين بقوة ولديهم العديد من الأفكار التي تخدم الفن المصري، ولكن هذا الجيل حظه سيئ في ظل الظروف الراهنة، وأعتقد أنهم يستحقون الأفضل".

من هو نمبر وان؟

قال أيمن بهجت قمر: "نمبر وان الغناء عمرو دياب بكل تأكيد وبفارق كبيرعن اقرب منافس له؛ فالهضبة متصدر بتاريخه ونجاحه واستمراريته وأغانيه.

وأضاف أيمن بهجت قمر: "أما في التمثيل فنمبر وان هو الزعيم عادل إمام بكل تأكيد وفي الشعر سيد حجاب، مؤكدا: "في ناس مينفعش تيجي جنبها".

وعن أعمال رَفَضَهَا؛ قال: "لازم يبقي عندك قوة الرفض متعملش حاجة وتقول هتقلل مني؛ وحصلت كتير، ولكن أصعب حاجة إنك تأخد قرار وانت محتاج الحاجة دي" .

وعن سبب اعتزال الفن؛ قال: "السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع".

وأضاف أيمن بهجت قمر "خلال ندوته بموقع صدى البلد :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب".

وأردف أيمن بهجت قمر :"القرار دا أنا أخذته وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه".

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

واستطرد أيمن بهجت قمر :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.