عبد الحليم غير لونه علشان محمد رشدى.. أيمن بهجت قمر يتحدث عن عمرو دياب

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كشف الشاعر و المؤلف أيمن بهجت قمرخلال ندوته في موقع صدى البلد ، عن رأيه في تغيير عمرو دياب للون أغانيه خلال الفترة الأخيرة

قال أيمن بهجت قمر:" من الطبيعي أن يقوم مطرب بتغيير لونه ، عبد الحليم حافظ غير لونه في الأغاني عندما وجد محمد رشدي وأغانيه حققت نجاحا كبيرا مع الناس"

قال أيمن بهجت قمر "عمرو دياب يتواجد بمفرده أمام لون المهرجانات واغانيهم ، حيث يريد الاستمرار بنفس القوة والتجديد من أعماله ، لكي يحافظ على القمة دائما".

وأضاف أيمن بهجت قمر "عمرو دياب دائما وأبدا ناجح ومجال ومحافظ على تواجده في القمة لسنوات طويلة".

وعن رأيه في نمبر وان الغناء و نمبر وان التمثيل من وجه نظره قال :" ؛نمبر وان الغناء عمرو دياب بكل تأكيد وبفارق كبيرعن اقرب منافس له ؛ فالهضبة متصدر بتاريخه ونجاحه واستمراريته وأغانيه؛.

أضاف أيمن بهجت قمر :" أما في التمثيل فنمبر وان هو الزعيم عادل إمام بكل تأكيد وفي الشعر سيد حجاب مؤكدا في ناس مينفعش تيجي جنبها ".

وعن أعمال رفضها قال :" لازم يبقي عندك قوة الرفض متعملش حاجة وتقول هتقلل مني ؛ وحصلت كتير ولكن أصعب حاجة انك تأخد قرار وانت محتاج الحاجة دي" .

أيمن بهجت قمر يكشف سر اعتزاله الفن

وعن سبب اعتزال الفن قال :"السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع".

وأضاف أيمن بهجت قمر :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب".

وأردف أيمن بهجت قمر :"القرار دا أنا أخذته وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه".

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

واستطرد أيمن بهجت قمر :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.

كما تحدث عن سر ارتفاع إيرادات السينما متسائلا لية في الخارج بيعملوا فيلم زي تيتانك والأفلام العظمة دي؟.

وأجاب "قمر" خلال ندوته بموقع صدى البلد :"لأن عندهم دور عرض رهيب، وعندهم أسواق خارجية بيعوفوا يطلعوا فلوس، مشيرًا إلى أن في بعض الأحيان يحصد الفيلم مليار جنية تقريبا" .

وتابع :لما دور العرض بتزيد دا في صالح الصناعة وفي ظل الإيرادات العالية يوجد بعض الأفلام التي لم تحقق إيرادات في ظل وجود دور العرض وفي ظل سعر التذكرة المرتفعة.

وأردف:" فيلم أسف على الازعاج كان عامل 28 مليون تقريبا وفيلم x لارج عامل بضع و30 مليون جنية تقريبا لافتًا لو اتعرضوا النهاردة في ظل التذكرة المرتف هيحققوا فوق 100 مليون جنيه، انهاردة سعر التذكرة 150جنية، وفي زمن عرض الأفلام دي كان سعرها 25 جنية".

وأكد أيمن بهجت قمر :" أن زيادة التذكرة وزيادة دور العرض كان في صالح الصناعة بالإضافة إلى زيادة الحفلات ".