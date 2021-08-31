عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن بهجت قمر: لم أتوقع النجاح الكبير لأغنية بالبنط العريض.. فيديو

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

أكد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، خلال ندوته بموقع “صدى البلد”، أنه لم يتوقع النجاح  الكبير لأغنيته الجديدة "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي، والتي طرحت خلال الفترة الماضية.

 

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير للأغنية، بشكل عام نالت إعجاب المتابعين حالها كحال أغنية بشرة خير، بخلاف موهبة حسين الجسمي صاحب الصوت المفرح والجميل، ولديه قبول من قبل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي".

 

وأضاف أيمن بهجت قمر : "هناك عدد من الشعراء المتميزين القادمين بقوة ولديهم العديد من الأفكار التي تخدم الفن المصري، ولكن هذا الجيل حظه سيئ في ظل الظروف الراهنة، وأعتقد أنهم يستحقون الأفضل".

من هو نمبر وان؟

 

قال أيمن بهجت قمر :" ؛نمبر وان الغناء عمرو دياب بكل تأكيد وبفارق كبيرعن اقرب منافس له؛ فالهضبة متصدر بتاريخه ونجاحه واستمراريته وأغانيه.

 

وأضاف أيمن بهجت قمر :"أما في التمثيل فنمبر وان هو الزعيم عادل إمام بكل تأكيد وفي الشعر سيد حجاب، مؤكدا: "في ناس مينفعش تيجي جنبها".

 

وعن أعمال رَفَضَهَا؛ قال: "لازم يبقي عندك قوة الرفض متعملش حاجة وتقول هتقلل مني؛ وحصلت كتير، ولكن أصعب حاجة إنك تأخد قرار وانت محتاج الحاجة دي" .

 

و عن سبب اعتزال الفن؛ قال: "السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع".

 

وأضاف أيمن بهجت قمر  "خلال ندوته بموقع صدى البلد :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب". 

 

وأردف أيمن بهجت قمر  :"القرار دا أنا أخذته  وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه". 

 

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

 

واستطرد أيمن بهجت قمر  :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.

 

كما تحدث  عن سر ارتفاع إيرادات السينما متسائلا لية في الخارج بيعملوا فيلم زي تيتانك والأفلام العظمة دي؟. 

 

وأجاب "قمر" خلال ندوته بموقع صدى البلد :"لأن عندهم دور عرض رهيب، وعندهم أسواق خارجية بيعوفوا يطلعوا فلوس، مشيرًا إلى أن في بعض الأحيان يحصد الفيلم مليار جنية  تقريبا" . 

 

وتابع :لما دور العرض بتزيد دا في صالح الصناعة وفي ظل الإيرادات العالية يوجد بعض الأفلام التي لم تحقق إيرادات في ظل وجود دور العرض وفي ظل سعر التذكرة المرتفعة. 

 

وأردف:" فيلم أسف على الازعاج كان عامل 28 مليون تقريبا وفيلم  x لارج  عامل بضع و30 مليون جنية تقريبا لافتًا لو اتعرضوا النهاردة في ظل التذكرة المرتف هيحققوا فوق 100 مليون جنيه، انهاردة سعر التذكرة 150جنية، وفي زمن عرض الأفلام دي كان سعرها 25 جنية". 

 

وأكد أيمن بهجت قمر :" أن زيادة التذكرة وزيادة دور العرض كان في صالح الصناعة بالإضافة إلى زيادة الحفلات ".

ايمن بهجت قمر بالبنط العريض حسين الجسمي أغنيته الجديدة بالبنط العريض موقع صدى البلد

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لعودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 3 سنوات

مشي في طريق مش راضية عنه ..عفاف شعيب تهاجم محمد رمضان.. فيديو

جيل ميعرفهوش.. عمر كمال يوجه رسالة قاسية للمتنمرين على وزن محمد فؤاد

قالتله بحبك.. مواقف كوميدية لـ ليلى أحمد زاهر وغيرتها من معجبات والدها

بعد شائعة وفاتها.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

مفاجأة.. أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا منذ أيام

ناقد فني يكشف سر حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل

بعد خناقته مع رضا البحراوي في الساحل.. أزمات حسن شاكوش عرض مستمر

ترشيحاتنا

مشهد النهاية.. ماذا قال مانويل جوزيه عن وفاة محمد عبدالوهاب

أبرز إحصائيات محمد عبد الوهاب مع الأهلي ومنتخبات مصر

في ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب .. أبرز الكلمات التي ما زالت عالقة في أذهان الأهلاوية

حدث ليلا| الأمن يحرر طفل الغربية ويعتقل خاطفيه.. خالد يوسف يعود.. مفاجأة عن عقوبة شيكابالا.. محاولة حوثية لاستهداف مطار أبها

بارالمبياد طوكيو.. التونسي ياسين جينيشي يتوج بفضية منافسات رمي الجلة

فرحة لم تكتمل.. قصة عودة محمد عبد الوهاب من الإمارات للأهلي حتى وفاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

التعليم العالي: 118 ألفا و280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ