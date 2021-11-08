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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

راكتا تودع الخسائر وتربح 411 مليون جنيه خلال 3 أشهر

راكتا لصناعة الورق
راكتا لصناعة الورق

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعة الكيماوية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحولها إلى الربحية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021- 2022.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعة الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، صافي ربح بلغ 411.49 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 16.3 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أوضحت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعة الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تراجع الإيرادات خلال الثلاثة أشهر لتسجل 67 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 248 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعة الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حققت خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.

وسجلت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعة الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2020-2021، نحو 10.1 مليون جنيه مبيعات، وخلال يونيو 2021 نحو 171 ألف جنيه مبيعات.

راكتا أرباح الايرادات العامة لصناعة الورق وزارة قطاع الاعمال العام

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