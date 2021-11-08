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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحماية المدنية ببورسعيد تنقذ منطقة التجاري من كارثة محققة

صدى البلد

نجحت قوات الحماية المدنية فى محافظة بورسعيد، من إنقاذ المنطقة التجارية بوسط المدينة من كارثة بعد أن تمكنت من السيطرة على حريق بإحدى الوحدات السكنية بشارع التجاري.


كانت قوات الحماية المدنية دفعت بسيارتها الي منطقة شارع التجارى الشهير عقب تلقيها بلاغ بنشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية مع مخاوف بامتداد النيران الي المفروشات التجارية الممتدة بالشارع .

ونجحت سيارات الحماية المدنية فى الوصول إلى موقع الحريق، وذلك من خلال فريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، بالرغم من تواجد الاشغالات المنتشرة بفروشات بالإضافة إلى محال الملابس والأحذية.

وعقب السيطرة على ألسنة النيران، لم تغادر القوات مكان الحريق حتى أنهت اعمال التبريد بموقع الحريق وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، باستخدام معدات إطفاء على أعلى مستوى 

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هذا لتنجح قوات الحماية المدنية من إنقاذ المحافظة من كارثة تكررت في عامي 1996 و2004، وتسببت في كارثة كبيرة، عرفت وقتها إعلاميًا بحريق بورسعيد، والتى أكلت النيران المحال والفروشات وقتها.

ومن جانبها لم تعلن مديرية الصحة  عن استقبال أي حالات وفاة أو إصابات نتيجة الحادث، وتم علاج مصاب واحد، داخل سيارة الإسعاف التي تواجدت في مكان البلاغ.

وكلف اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي لتحديد أسباب الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة .

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