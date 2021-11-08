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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التوعية بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى" ندوة بعلوم حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة تحت عنوان " الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى" تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بالجامعة، حاضرت فيها الدكتورة رانيا الليثى مدرس الكيمياء الحيوية و مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

و فى بداية اللقاء رحب  الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية بالحضور و نوه سيادته لرؤية و اهتمام الدولة بالالتزام بالأخلاقيات و مكافحة الفساد، مع ضرورة حث طلبة الكلية على الالتزام بسلوك و سمات الطالب الجامعى المثالى للحفاظ على القواعد و الأصول المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على شرف المهنة و الهوية المصرية.

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و تضمنت المحاضرة محاور عدة منها التعريف بمفهوم الميثاق الأخلاقي، أهدافه، آلياته، صفات الطالب الجامعى المثالى و الواجبات والأخلاقيات التى يجب ان يلتزم بها الطالب الجامعى، حيث يواجه طالب الجامعة اليوم تحديات تؤثر فى فكره ومشاعره وسلوكه ،لذا يجب تحصينه بالأخلاقيات التي يجب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها والحقوق التى  يتمتع بها فى كافة تفاعلاته فى الحياه الجامعية، والقوانين التي تنطبق عليه ، لكي يستطيع أن يواجه هذه التحديات باقتدار.

حيث يعد الطالب عضوا مهما فى  أسرة الجامعة، وهو شريك فعال فى صناعة سمعتها وهيبتها فى المجتمع ؛لذا يجب نشر وتوعية الطلاب بسمات الطالب المثالى فى الجامعة.

أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان كلية العلوم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مكافحة الفساد

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