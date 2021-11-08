أستاذ نقل: المنظومة الجديدة تشجع المواطن على ترك سيارته واستخدام المواصلات| فيديو

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن مؤتمر النقل الذكي الذي عُقد بالأمس يدل على اهتمام الدولة بتكنولوجيا المعلومات لقطاع النقل لتسهيل وزيادة كفاءة منظومة النقل .





وأضاف الدكتور حسن مهدي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن منظومة النقل الجديدة ستشجع المواطن على ترك سيارته الخاصة واستخدام المواصلات العامة،و هناك توجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاملية وسائل النقل العام.





وتابع الدكتور حسن مهدي، أن استخدام المواطن الكارت الموحد للمواصلات العامة سيكون أوفر له، وسيقلل عليه العبأ المالي،متابعًا أنه سيدفع مبلغ معين لعدد من المواصلات لفترة زمنية موحدة و اتجاه الدولة للنقل الأخضر سيقلل التلوث في البيئة.

