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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماكنوش بيناموا ليل نهار.. محمد هنيدي يشكر فريق عمل موسم الرياض

صدى البلد

شارك الفنان محمد هنيدي متبعيه صورا تجمعه بفريق عمل موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتقدم محمد هنيدي بالشكر لكل من ساهم في نجاح الحدث، وكتب تعليقا على الصور: “شكرا لشباب وبنات #موسم_الرياض ،، تعبتوا معانا الفترة اللي فاتت.. وكمان العمال اللي ماكنوش بيناموا ليل نهار عشان نقدم شئ على أعلى مستوى.. والبروديوسر الشاطر الجميل عبد الحميد زكريا .. اللي منمش اسبوعين إلا ساعات قليلة عشان نوصل لأعلى مستوى .. الحمد لله”.

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وقد انطلق خلال الأيام الماضية موسم الرياض الذى يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من أنواع الفنون على الأراضي السعودية.

 

وكان للفن نصيب كبير فى موسم الرياض ، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية هناك، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك المسرحيات التي تم عرضها، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودي خلال الأيام المقبلة.

 

سلام مربع : 

كانت أولى العروض المسرحية التي تم تقديمها للشعب العربى المقيم على الاراضى السعودية هي  سلام مربع للفنان محمد هنيدي، وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

 

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

 

عائلة لاسعة جداً : 

أما ثانى العروض المسرحية التى من المقرر أن تنطلق على احدى المسارح ضمن فعاليات موسم الرياض هى عائلة لاسعة جداً ، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية ومن إخراج تامر كرم.

وقد وقع الاختيار على كل من أحمد زاهر وليلى وملك أحمد زاهر لبطولة العمل ، حيث يتم الآن إجراء عدد من البروفات للمسرحية. 
 

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