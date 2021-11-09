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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل تامر حسني وإليسا.. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفعاليات موسم الرياض

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لفعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وقال تركي آل الشيخ في فيديو له: “اتمني تكونوا مبسوطين في أول عشر أيام من افتتاح البوليفارد، حابب افكركوا بزيارة السفاري ومجمع الألعاب والمطاعم، في أكثر من ٥٠ لعبة مختلفة و ٢٨ مطعم هيعجبكوا”.

 

وأكمل  تركي آل الشيخ: “ادعوكم كلكم لمشاهدة مسرحية عبد الحليم حافظ، فريق بريطاني هو الذي اشرف عليها، وانصحكم بمشاهدتها وتشوفو المعرض، وخلال الأيام القادمة في عرض أم كلثوم، وخلال هذا الاسبوع مسرحية اللمبي في الجاهلية، وفي حفلة إليسا والشاب خالد وتامر حسني”.

 

وأنهي تركي آل الشيخ حديثه قائلًا: “البوليفارد كل يوم بيتفتح فيه شئ جديد، وان شاء الله تكونو مبسوطين في موسم الرياض، ولو في أي ملاحظة ياريت تبعتوها، وأشكر خادم الحرمين”.

 

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وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية السعودية هيئة الترفيه السعودية فعاليات البوليفارد موسم الرياض

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