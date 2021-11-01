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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفتتاح البوليفارد.. تركي آل الشيخ: لا احد يقول ما لقيت تذاكر

أفتتاح البوليفارد
أفتتاح البوليفارد

شوق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، المتابعين لأفتتاح البوليفارد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

ونشر تركي آل الشيخ فيديو لأفتتاح البوليفارد وعلق عليه كاتبًا: “اليوم الاثنين الساعة ٥ العصر افتتاح البوليفارد … لا احد يقول ما لقيت تذاكر احجز من الآن … البوليفارد عالم ثاني”.

 

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

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يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

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