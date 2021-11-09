السيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: القائد والقدوة

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتصدر هاشتاج “السيسي” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج وداخل مصر، كالآتي:

رجل صادق وطني شجاع اتقي وخاف الله في شعبه ⁦صنع⁩ وفعل المستحيل من أجل مصـــــر ⁩ الرئيس عبد الفتاح_السيسي.

القائد والقدوة .. عبد الفتاح السيسي.

تحيا جمهورية مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام ٢٠٢٢، مع مراعاة التصميم الحضاري ذو الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.



واطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، الذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

ومن جانبه قال المهندس خالد صديق، المديرالتنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إنه تم بدء العمل بمشروع القاهرة التاريخية وتم الاعتناء بكافة التفاصيل من الخبراء الآثريين وطرق تدشين البنايات بالتزامن مع الاحتفاظ بنسيج الشكل العمرانى الآثرى القديم، لافتاً إلى أن مشروع القاهرة الخديوية كبير ويهتم بإعادة رونق المباني ذات القيمة التراثية في القاهرة التاريخية.

وأضاف صديق، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه سيتم تدشين إدارة للقاهرة التاريخية تدير المشروع بالكامل بعد تطويره أُسوة بأجهزة المدن الجديدة وسيعمل على إدارة القاهرة التاريخية بكافة جوانبها من خلال صيانة وأمن واستخراج تراخيص، فضلاً عن تنفيذ إنشاءات جديدة بالمناطق الفضاء، موضحاً أن القاهرة الخديوية تبدأ من ميدان التحرير وكوبري قصر النيل ومصطفى كامل وطلعت حرب وميدان الأوبرا والأزبكية.

ولفت إلى أنه جارى إزالة التعديات على الواجهات والمحال التجارية وترميم ما تلف من الواجهات على مر السنين وإعادة الشيء لأصله بشكل أوسع، مؤكدا أن المشروع بالكامل يتم على حساب الدولة وليس المواطن، مضيفاً أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية سيمشل تدشين مبانى تتوافق مع نسيج القاهرة التراثى ودهن الواجهات أيضا وإحداث طفرة عمرانية وآثرية، موضحاً أن المشروع به تفاصيل كثيرة للعمل تحتاج فترة زمنية تقدر بثلاثة سنوات، منوهاً بأن التكلفة التقديرية للمشروع قدرت بـ200 مليار جنيه بشكل مبدئى.

القائد والقدوة .. عبد الفتاح السيسي🇪🇬❤️🇪🇬 pic.twitter.com/jRl6IzAgul — kamal muqalad🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@kamal35391639) November 8, 2021