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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المصري الحاصل على جائزة العويس الثقافية.. محطات في حياة المفكر أحمد زايد

المفكر المصري د.أحمد
المفكر المصري د.أحمد زايد

حصل المفكر المصري أحمد زايد على جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها السابعة عشرة لعام 2020-2021 عن فئة الدراسات الإنسانية والمستقبلة.

 

وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، تم اختيار الدكتور أحمد زايد نظرا لتسلحه بأدات التحليل السيسولوجي والاجتماع السياسي، واستطاع من خلالها تقديم رؤية جادة في إطار المدرسة العربية لعلم الاجتماع.

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ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن المفكر المصري أحمد زايد، الذي يستطيع توظيف كل منتجات العلوم الإنسانية من مفاهيم ومناهج لمعالجة قضيته، ويعتبر صاحب الفضل في عودة مفهوم علم الاجتماع الريفي من خلال التركيز على الريف من خلال دراساته.

 

يعد المفكر الكبير أحمد عبدالله زايد حجاب أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا - رئيس قسم علم الاجتماع بمعهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، ومقرر لجنة التعليم بالمجلس.

 

نجاح مستمر

حصل على درجة الليسانس في الآداب قسم الاجتماع، جامعة القاهرة 1972، ثم ماجستير في علم الاجتماع من جامعة القاهرة 1976، ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة القاهرة 1981.

 

والتحق بلدراسة لمدة عامين في جامعة إيست انجليا بإنجلترا وذلك لجمع المادة العلمية للدكتوراه من نوفمبر 1977 علي منحة من المجلس البريطاني، وتدرج وظيفيا كأستاذ اكاديمي في جامعة القاهرة حتى أعير إلي جامعة قطر في المدة من 1986 – 1992 (قائم بأعمال رئيس قسم الاجتماع بجامعة قطر للعام الدراسي 90/1991م).

 

ووفقا للموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة، شغل زايد منصب مستشار ثقافي لجمهورية مصر العربية بالرياض (1998 – 2001)، وأمين اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين (تخصص علم الاجتماع)، مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ووكيل كلية الآداب، ثم عميد الكلية نفسها.

 

وهو عضو مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو لجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة.

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