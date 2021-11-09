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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معاون وزير الرى: ١٢٥ ألف حالة تعدى على نهر النيل و فرعيه

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الري تكثف حملاتها لإزالة التعديات |فيديو

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على نهر النيل

قال المهندس محمد عمر مكرم معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، إن هناك ١٢٥ ألف حالة تعد على نهر النيل و فرعيه و تم إزالة ٦٩ ألف حالة حتى الآن  ضمن الموجة ١٨ لإزالة التعديات.

 

وأضاف مكرم خلال لقائه ببرنامج" ٨ الصبح" المذاع على قناة "dmc"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتركيز على التعديات ،و إزالتها لسهولة إدارة توزيع المياه .

 

وأوضح معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، أن الوزارة بدأت بحملات مكثفة، وأزيلت ٤٠٠٠ حالة تعد على فرعى رشيد ودمياط، مشيرا إلى أن أبرز التعديات كانت منازل و ردم فى نهر النيل .


وأكد، أن التعديات بالردم فى نهر النيل تؤثر بشكل كبير على إطلاق التصرفات  اللازمة .


تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا عن الموقف الحالى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى ، حيث أشار التقرير لإنتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣١٣٤ كيلومترا بمختلف المحافظات ، وجارى تنفيذ  ترع بأطوال ٤٥٨٩ كيلومترا وانه تم طرح ترع بأطوال  ١٨٨٠ كيلومترا ، ليصل اجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه ٩٦٠٣ كيلوأمتار.

كما تم طرح  (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي  (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومترا ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٨ كيلومترا ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا عن الموقف الحالى لازالة التعديات علي نهر النيل والترع والمصارف واملاك الرى ، حيث بلغ إجمالي الازالات ١٤٦٢٨ ازالة بمساحة ٢.٨٠ مليون متر مربع تقريبا فى اطار الحملات الموسعة للازالات بمختلف المحافظات ، فى حين بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل اكثر من ٦٩٤٦١ ألف حالة إزالة.

وتأتى هذه الحملات المستمرة للازالات بهدف حماية نهر النيل وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات بالشكل الذى يمكنها من توصيل المياه لكافة المنتفعين ، وتحقيق الادارة المثلى للموارد المائية بما ينعكس على مصلحة المواطنين بالمقام الأول.

إزالة التعديات حملات مكثفة وزير الري السيسي الترع والمصارف

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