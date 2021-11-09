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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. توضيح عاجل بشأن تابلت أولى ثانوي.. عين شمس: أماكن تلقي لقاح فايزر للطلاب الأقل من 18عاما

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر قسم التعليم العديد من الأخبار الخاصة بالشأن التعليمي نستعرضها فيما يلي:

طارق شوقي ينشر عبر فيس بوك أجمل ما قاله «آينشتاين» عن التعليم
 

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورتين بعنوان أجمل ما قاله "اينشتاين" عن التعليم.

 

توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن تابلت أولى ثانوي
 

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما يتم تداوله بشأن تحذير طلاب أولى ثانوي من عمل باسوورد لـ التابلت منعا لخروجه من منظومة الوزارة.

 

اجتماع تنسيقي للتأمين الصحى والتعليم بدمياط لتفعيل تحويل طلاب الانيميا والتقزم للعلاج
 

عقد مسؤلي الصحة المدرسية بالتامين الصحي بدمياط ، اجتماعا اليوم ، مع مديري الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة لبحث تفعيل دور المدارس في تحويل الحالات الايجابية من الطلاب بالمدارس والمصابون بالانيميا والسمنة والتقزم  إلى عيادات الربط التابعة للتامين الصحي وذلك في اطار مبادرة رئيس الجمهورية  لعلاج السمنة والانيميا والتقزم بالمدارس.

 

جامعة عين شمس توفر أماكن تلقي لقاح فايزر للطلاب الأقل من 18عاما
قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس أنه تم بدء اليوم  تطعيم الطالبات اقل من ١٨ عاما بلقاح كورونا “ فايزر ”

 

بأمر المحافظ.. خفض سن القبول لتلاميذ الصف الأول الابتدائي بالبحيرة
أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 2120 لسنة 2021 م  الذى ينص فى مادته الأولى على النزول بسن القبول لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي إلى خمس سنوات ونصف - العام الدراسي۲۰۲۲/۲۰۲۱ في المدارس التي تقل فيها الكثافة عن 40 تلميذ.

 

فتح باب الترشح.. لجنة عليا لإدارة الانتخابات الطلابية بجامعة عين شمس
أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني،  فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وذلك إعتباراً من التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٨ نوفمبر الجاري ،   بعد موافقة واعتماد معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية.

 

اخبار التعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابلت أولى ثانوي عين شمس لقاح فايزر

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