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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين سكودا كودياك و بي إم دبليو X1 موديل 2021 في المغرب

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين سكودا كودياك و بي ام دبليو X1 موديل 2021

تحظى كلا من علامات سكودا و بي ام دبليو باحترام وقبول كبير بين المستهلكين في الأسواق العالمية للسيارات، لذلك تنتشر بصورة مكثفة خاصةً في الأسواق العربية ومن بينها السوق المغربي، بفضل الطرازات الجديد من فئة الـSUV، التى تقدم أفضل أداء على الطرق.

 

المحركات

تتمتع سيارة سكودا كودياك موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يمكنه اخراج قوة قدرها 180 حصان، و 330 نيوتن.متر من عزم الدوران، يقترن ناقل حركة من 7 سرعات، تعتمد على منظومة الدفع الكلى للعجلات.

حصلت السيارة بي ام دابليو X1 على محرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي sDrive18i بقوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 202 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 9.7 ثانية.

التجهيزات 

تحمل سيارة سكودا كودياك موديل 2021 شاشة عدادات رقمية، وتحكم كهربى في غلق وفتح باب الشنطة الخلفية، ومقاعد فرش جلد، و جنوط رياضية قياس 18 بوصة، وسقف بانورامي كهربي، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، والنظام الذكي لركن السيارة، كاميرا خلفية، واشارات LED بجانب المرايا.

وتأتي السيارة بي ام دابليو X1 بتجهيزات خارجية تشمل مصابيح نهارية بتقنية LEDLIGHT، و شبك أمامي من الكروم متعدد المقاطع الهوائية يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى عجلات رياضية بقياس 18 بوصة بجنوط معدنية متعددة الاضلاع، ومصابيح ضباب دائرية. 

 

وسائل الأمان

تأتى سيارة سكودا كودياك موديل 2021 بوسائد هوائية أمامية وخلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتحتوي السيارة بي ام دابليو X1 موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD الخاصة بنظام التوزيع الالكتروني، وخاصية دعم الفرامل BA، و منظومة الوسائد الهوائية ، مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، و كاميرا للاصطفاف المثالي، و مثبت سرعة، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

وتبدأ أسعار سيارة سكودا كودياك موديل 2021 في السوق المغربي من 304 ألف درهم.

 

كما تأتي سيارة بي ام دبليو X1 بأسعار تبدأ من 340 ألف درهم داخل السوق المغربي.

 

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