هتكوا عرض طفلة المنصورة.. إحالة أوراق ذئاب وسيدة للمفتي

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق 5 ‏متهمين "4 أشخاص، وسيدة "من عائلة واحدة إلى فضيلة المفتي لإستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بعد اتهامهم بخطف واغتصاب طفلة.

واتهمت النيابة العامة في المنصورة، المتهمين ‏باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة "فاطمة إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا"، 10 أعوام والتي عثر على جثتها بالأراضي الزراعية في المنصورة بعد 15 يوما من اختفائها بالدقهلية.

حيث تبين حينها للأجهزة الأمنية في المنصورة، أن وراء ‏ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم والذين خطفوا الطفلة نجلة عمهم واغتصبها ‏أحدهم ثم استأصلوا أعضائها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوها بعد خنقها في الأرض ‏الزراعية انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 قراريط ‏أرض زراعية‎ .



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وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة رئيس الدائرة السادسة ‏بمحكمة جنايات المنصورة، وحدد جلسة دور الانعقاد القاني من شهر يناير عام 2022 للنطق ‏بالحكم .‏

تفاصيل خطف واغتصاب طفلة المنصورة

و تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقي مركز شرطة الستاموني بلاغ من إبراهيم ‏مصطفى عبد الله أبو العلا 38 عاما، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم قرية ‏‏"20 النقعة"باختفاء ابنته "فاطمة" 10 أعوام، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من ‏درس خصوصي بقرية"22 النقعة" واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى ‏‏"عبد الله أ."، 34 عامًا عامل زراعي ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف ابنته بسبب ‏الخلاف بينه وبينه طليقته "شقيقة المبلغ"على قطعة ارض مساحتها 8 قيراط كان قد نقل ‏ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفي قيامه باختطاف ‏الطفلة.‏

وعثر مزارع يوم 14 يناير 2019 أثناء توجهه لأرضه بقرية "21 النقعة" علي جثة طفلة ‏وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين للباحث أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين ‏وملقاه علي وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة‎ .



وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وان الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة‎.‎

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عبد الله أ."، 34 ‏عامًا، عامل زراعي وأشقائه ‏"جودة"، 38 عامًا عامل زراعي، و‏"على‏"‏، 40 عامًا، وشهرته ‏"‏عزوز‏"، ومقيمون جميعا بقرية 20 النقعة، و‏أحمد ا‏ 20 عامًا زوج ابنة شقيقة ‏المتهم الأول، ومقيم بقرية 30 بصار بالإضافة ‏"‏سمسمة خ. ف‏"، ربة منزل، 19عامًا، زوجة ‏المتهم الأول.