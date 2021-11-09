ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق الأب المدان باغتصاب ابنته القاصر 3 مرات، وتهديدها، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

شاهد الفيديو:



وكانت هيئة المحكمة تداولت القضية في جلسة سرية، استمعت خلالها لأقوال المجني عليها وشقيقتيها ووالدتها وعمها والطبيبة الشرعية؛ لاستيضاح تفاصيل الواقعة وملابساتها.



وأكدت المجني عليها في أقوالها أنها كانت نائمة في غرفتها مع شقيقتيها وكانت والدتها في عزاء جدها بمحافظة كفر الشيخ، واصطحبها والدها إلى المستودع الذي يعمل فيه واعتدى عليها جنسيا رغما عنها وهددها بالبطش بأمها وشقيقتيها في حال إخبار أحد، وكرر فعلته معها 3 مرات.



فيما قالت شقيقتها التوأم إنها علمت بالواقعة من شقيقتهما الصغرى التي شاهدت الواقعة وأخبرت زوجة عمها حتى تخبر عمها وتبعد أباها عن شقيقتها التي ظلت تبكي فترات طويلة، وهو ما أكدته الشقيقة الصغرى.



ولمزيد من التفاصيل حول "أب" عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج شاهد الفيديو التالي..



شاهد الفيديو: