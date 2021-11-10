وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بشأن صدور قرار مفاجئ بتعطيل الدراسة في المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : شائعات تعطيل الدراسة في المدارس لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.

وأكد وزير التربية والتعليم استمرار الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا ، مشددا على ان هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة توعية الطلاب من سن 15 سنة فأكثر بأهمية تلقي لقاح كورونا .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تقوم المدارس بتوعية هؤلاء الطلاب بـ خطوات التسجيل على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط التالي: www.egcovac.mohp.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتلقى الطلاب الذين يسجلون بياناتهم على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة ، رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

جاء ذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب ، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الاربعاء 3 نوفمبر 2021 ، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح كورونا للفئة العمرية 15 سنة فأكثر وذلك تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.