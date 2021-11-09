التعليم : بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 15 يناير

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس أمر يشغل الآن جميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء الجمهورية.

وبخصوص موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 حددت موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 يوم 15 يناير 2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس ، أكدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 أنه سوف تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس رسميا 13 يناير 2022 ، مشيرة إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس 93 يوما.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف من الأول حتى الثالث الإبتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم عقد أي امتحانات تحريرية لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الإبتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الصفوف من الأول حتى الثالث الإبتدائي يكون لها نظام مختلف للتقييم لا يعتمد على الامتحانات التحريرية النهائية.

وأصدر وزير التربية والتعليم، تعليمات مشددة على جميع المدارس الإبتدائية، بالالتزام بذلك، وعدم مخالفة هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.



وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر جروب تابع لائتلاف "تمرد معلمي مصر"، عبر تطبيق "واتساب"، إن فلسفة نظام التعليم الجديد مختلفة تمامًا عما كان مطبقا في النظام التقليدي القديم.



وأضاف وزير التربية والتعليم "وفقا لنظام التعليم الجديد الذي وضعه المتخصصون التربويون، لا يصح أن يوجد أي امتحانات خلال هذه المراحل التعليمية المتقدمة".

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لعملية التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، فتكون باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

"يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق

"يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر

"يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر

"أقل من المتوقع ": ويرمز له باللون الأحمر.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصف الرابع الإبتدائي

نفى وزير التربية والتعليم كل ما يقال حول أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي المزمع عقدها يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢١ بالنظام التقييمي الجديد ستكون في المواد الأساسية فقط دون المواد الفرعية

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه وقع كتابا دوريا مساء اليوم بدمج امتحان شهرين لتلاميذ ٤ ابتدائي معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الكتاب الدوري سوف يتم ارساله للمديريات خلال الساعات القادمة.

وقال وزير التعليم: ستكون هذه الامتحانات امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد

وأضاف وزير التربية والتعليم : لا داعي لأى توتر من هذه الامتحانات لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف ليس حفظ المناهج الجديدة وإنما التدريب على فهم مخرجات التعليم والإلتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصف الخامس الإبتدائي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي سيجري دراسة ميدانية، خلال شهر نوفمبر الجاري، تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب، لطلاب الصف الخامس الابتدائي؛ بغرض الوقوف على نقاط القوة؛ لإثرائها، ونقاط الضعف؛ لعلاجها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن هذه الدراسة ستتم من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (345 مدرسة تم اختيارها من مختلف المحافظات)، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في تطوير تعليم اللغة العربية والحساب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتائج هذه الدراسة ستكون "سرِّية"، وستستخدم فقط في أغراض البحث العلمي، وللاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم: تهيب وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب الذين ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية، أن يأخذوها على محمل الجد، وأن يتعاونوا مع المعلمين والمديرين لإنجاحها؛ حتى يتحقق الهدف المنشود منها، وهو تطوير التعليم المصري.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي سوف تنعقد إلكترونيا على التابلت ، بنظام الاوبن بوك ، بأسئلة تعتمد على قياس مهارات الفهم وليس الحفظ

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط ضوابط التقدم لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 على نظام المنازل.

وقالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه مراعاة للصالح العام يتم السماح بالتقدم لامتحانات الصفين الاول والثانوي الثانوي من الخارج على نظام المنازل للعام الدراسي 2021 / 2022 حسب التوزيع الجغرافي وموافقة الادارة التعليمية بأقرب مدرسة ثانوي عام رسمي فقط لمحل إقامة الطالب .

وأكدت مديرية التربية والتعليم ، على ان الطالب الراسب عامين بصفوف النقل ، يؤدي الامتحان من الخارج بنظام المنازل بذات الصف الراسب فيه بمدرسته التي رسب فيه بمدرسته التي رسب فيها ، وفي حالة نجاحه في العام التالي مباشرة يتم إعادة قيده، ويقيد منتظم مع الالتزام بسنوات البقاء بالمرحلة الثانوية وسن المرحلة الثانوية.

وشددت مديرية التربية والتعليم ، على أن الطالب الذي ادى الامتحان بأحد الصفوف على نظام المنازل بسبب تجاوزه نسبة الغياب ولم يعيد قيده فور الفصل يستمر تقدمه على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن الطالب الناجح في الثانوية العامة او الذي استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها ، لا يحق له التقدم للامتحان مرة اخرى ، ويتم اخذ اقرار على الطالب و ولي امره بعدم حصوله على شهادة الثانوية العامة من قبل ولم يتنفذ عدد مرات الرسوب (3 مرات بالنسبة لنظام المرحلتين و 4 مرات بالنسبة للنظام الحديث).

وتتمثل الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصف الاول الثانوي في :

-الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية العامة او الازهرية عام 2021 وما قبلها

- الطالب الراسب عامين متتاليين في الصف الاول الثانوي يؤدي الامتحان على نظام المنازل ويحق له اعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه

-الطالب الراسب للمرة الثانية عام 2021 وما قبلها يؤدي الامتحان على نظام المنازل.

أما الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصف الثاني الثانوي تتمثل في :

-الطالب الناجح في الصف الاول الثانوي منازل يؤدي امتحان الصف الثاني الثانوي في نفس المدرسة

- الطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي عامين متتاليين يتقدم من نفس المدرسة التي رسب فيها منازل.

ويبدأ التقدم لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الشهر الجاري ، ويتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل للصف الاول الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للادارة التعليمية التابع لها الطالب للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذي تعده وزارة التربية والتعليم وتطلب المدرسة هذا النموذج من توريدات مديرية التربية والتعليم بأسيوط وتصرف للطلبة مجانا.