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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم ينفي وجود تدخلات مفاجئة من مجلس الوزراء في المناهج الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود أي تدخلات مفاجئة من مجلس الوزراء في مناهج نظام التعليم الجديد .

 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة قررت نظاما تعليميا جديدا منذ عام 2017، قادر على تلبية طموحاتها لتقديم تعليم جيد، مضيفًا أنه يهمنا اكتساب المهارة الحقيقية.

 

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وأوضح طارق شوقي، أن الدولة قررت إطلاق نظام تعليمي جديد يركز على تحفيز الطالب على اكتساب المعلومات.

 

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قياس مستوى الطالب علميا يكون في الصف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، متابعًا أن قياس نيتري طلاب الصف الخامس الابتدائي يكون على المنهج القديم بالصف الرابع.

 

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قياس مستوى طلاب الصف الخامس الابتدائي ليس له علاقة بأي درجات وليس باختبارات، لافتًا إلى أن مصر تبني تعليمًا جديدًا وهو تغيير في الهدف والمحتوى.


ونوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نظام التعليم الجديد الأفضل طوال عقود مضت، مضيفا أنه حدثت فجوة تعليمية في مصر والعالم أثناء فترة فيروس كورونا.

 

ورد طارق شوقي، على حالة الغضب من منهج رابعة ابتدائي، قائلاً: "نهدى شوية، ندى العيش لخبازه".

 

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه :"احنا مش بنتعلم عشان المجموع والدرجات، ومافيش طالب هيمتحن في منهج مخدوش، ومن المعروف إن رابعة ابتدائي بداية حقيقة لتقييم الطالب".

 

وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات في مصر تسبب حالة من الرعب ودورنا التخلص من هذا الأمر، لافتًا إلى أن الهلع والخوف لدى أولياء الأمور بسبب فكرهم عن ضرورة حفظ الكتب الدراسية كاملة وهو اعتقاد خاطئ.

 

ووجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه لأولياء الأمور، قائلا: "انسوا الامتحانات بتاعت رابعة ابتدائي، وبلاش الهلع والخوف، وانسوا الحفظ في نظام التعليم الجديد".

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