بنت بورسعيد صاحبة الـ 50 عاما.. أصيبت بشلل الأطفال فى الـ 5 من عمرها وأصبحت بطلة مصر فى لعبة الذراعين وتنس الطاولة

كشف فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بورسعيد برئاسة نجلاء ادوار عازر النقاب عن قصص كفاح للعديد من نماذج المرأة البورسعيدية التى اسطاعت تحدى الصعاب لتحفر لنفسها تاريخ يضعها بين صفوف بطلات المدينة الباسلة فى شتى المجالات التى يفخر بهم الوطن منذ قديم الازل وسطرت كتب التاريخ قصصهم .

وتنضم البطلة مها لطفى ابنة بورسعيد ذات ال50 عام الى صفوف بطلات محافظة بورسعيد بعد تحديها للاعاقة لتلحق بركب الفدائيات الذى سطر التاريخ بطولاتهم امثال البطلة الراحلة زينب الكفراوى وسفراء الباسلة و الوطن فى بلدان العالم مثال للسفيرة فايزة ابو النجا وبينهم فرسان القلم مثال للكاتبة الصحفية و الاديبة سكينة فؤاد .

والقصة التى ترويها السيدة سعاد الديب عضو المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد عن كفاح البطلة مها لطفى تؤكد اصابتها بشلل أطفال بساقها اليمنى وهى في الخامسة من عمرها لتتغير طفولتها تماما ليصبح عكازها الوحيد هو الصبر على الاعاقة .

وتكمل سعاد الديب حصلت البطلة مها لطفى ابنة بورسعيد على دبلوم التجارة والتحقت بوظيفة بالتربية والتعليم بنسبة الإعاقة 5%.

أما البطلة ابنة بورسعيد فبدأت تسرد قصة تحديها قائلة أردت أن أتحدى إعاقتي فذهبت إلى نادي الحرية للمعاقين ومارست رياضة تنس الطاولة ومصارعة الذراعين وهناك تعرفت على زوجى وأصبح شريكى فى حياتي، كما أنه شريك فى الإعاقة فهو أيضا اصيب بشلل أطفال بالساق اليمنى.

وتكمل مها لطفى قصتها موضحة ان الله رزقها عقب الزواج بثلاثة ابناء جميعهم حصلوا على شهادات وتزوجت الابنة الكبرى ومن الله عليها بطفلين لتصبح بطلة بورسعيد جدة مشددة ان ابنائها لم يشعروا يوما بأن والديهم يعانون من أي إعاقة بل حرص الوالدين على ان يكونا قدوة لابنائهم.

واكدت البطلة مها لطفى ابنة بورسعيد ان الحياة لم تكن صعبة بالنسبة لها ولزوجها اى يوم منذ زواجهم فهو موظف وهى كذلك قائلة كنا نستيقظ كل يوم مبكرا لنذهب إلى أماكن عملنا الساعة السابعة صباحا، ويعود كل منا بمفرده لنساعد أنفسنا وتقوم بكل الأعمال المنزلية دون أن احتاج مساعدة أحد.

وعن حياتها وطريقها للبطولة قالت بطلة بورسعيد اجتهدت لتحقيق ذاتي وعملت اسم لنفسي في الرياضة فهى تنمي أشياء كثيرة، كما أنها تعتبر حياة أخرى، فالسفر يجعلنا نتعرف على دول وأشخاص مختلفة، والحمد لله كنت بطلة العالم وحصلت على المركز الثانى على العالم فى مصارعة الذراعين لذوي الاحتياجات الخاصة، وكنت أول سيدة من ذوي الإعاقة "حركية" تلعب مصارعة الذراعين مع الأسوياء الأولى على الجمهورية بمناظرة الأسوياء، كما حققت المركز الثالث إفريقيًا في تنس الطاولة، والمركز الثانى على مدار سنوات متتالية على مستوى الجمهورية فى تنس الطاولة أيضا.

ومع تألقها وحصدها البطولات اكدت ابنة بورسعيد انها تفخر وتتباهى ببطولات زوجها الذى حققها لافته تفوقه فى لعبة كرة الطائرة جلوس وحصل على 8 دورى و8 كأس وكان فريقه الثالث على العالم فى "كرة الطائرة جلوس" والثاني إفريقيا والأول بشمال إفريقيا والثاني أوروبيا حتى أصبح الآن مدير إدارى للعبة كرة الطائرة.

وشددت البطلة ابنة بورسعيد على ان النجاح الذى حققته وزوجها دليل على انهم واجها إعاقتهم وتحدوها بتحقيق الانتصارات فى البطولات الرياضية".

ووجهت البطلة ابنة بورسعيد مها لطفى شكرها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بذوى القدرات الخاصة مناشدة بضرورة متابعة تنفيذ قراراته بشأن متحدى الاعاقة و التى وجه المسئولين بتنفيذها ولكن للأسف لم يهتم البعض لافتة الى معاناتها وزملائها من عدم وجود رامبات فى العديد من الأماكن التي يذهبوا اليها .

وشددت البطلة مها لطفى قائلة نحن لا نحتاج لمن يساعدنا في التحرك بمساعدة الكرسى، ونستطيع أن نعتمد على أنفسنا بتوافر التخطيط المناسب لنا فى الأماكن العامة والشوارع.

وناشدت البطلة مها لطفى محافظ بورسعيد اللواء اركان حرب عادل الغضبان بضرورة تعيين مستشار للمحافظ يتولى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يستطيع يعرض كافة احتياجاتهم على المسئولين.

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