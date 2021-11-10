لهذا السبب.. أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع 25% خلال الفترة المقبلة ..فيديو

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار سوف ترتفع في المستقبل.

وأضاف “الطحاوي”، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة "، أن هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تتراوح بين 15% و25%.



وتابع "لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 95% في قطاع الأجهزة الكهربائية، ولكن نستورد 5% من احتياجاتنا، والزيادات في تلك الأجهزة ترجع لزيادة تكلفة الخامات والشحن".

وأكد أن "سبب ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية هو استيراد غالبية الأدوات المنزلية من الخارج، وهناك ارتفاع في الأسعار بشكل عالمي وبالتالي ترتفع تكلفة الاستيراد والشحن".

