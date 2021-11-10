البنك المركزي: 0.4% زيادة في معدل التضخم السنوي

ارتفع معدل التضخم الشهري المعد من البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر الماضي إلي 2.1% مقارنة بـ1.7% في نفس الشهر من العام الماضي بفارق 0.4% ومقارنة بـ 04.% في سبتمبر 2021 بارتفاع مقداره 1.7%.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 5.2% في أكتوبر الماضي بعد أن كانت 4.8% في سبتمبر السابق له بزيادة بلغت 0.4%.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدلات التضخم الشهرية إلى 1.5% في أكتوبر الماضي مقابل 1.8% في سبتمبر السابق.



وأظهر معدل التضخم السنوي 6.3% في أكتوبر الماضي مقابل 6.6% في سبتمبر من نفس العام.