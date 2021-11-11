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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن سمير: تنزانيا تنظر إلى التجربة المصرية بإعجاب شديد

الدكتور أيمن سمير
الدكتور أيمن سمير

قال الدكتور أيمن سمير متخصص في العلاقات الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف بعد جديد للعلاقة مع القادة الأفارقة و مع الدول الأفريقية ربما لم يكن موجوداً طوال الـ 40 عاما الماضية، مضيفاًهذه هي الدبلوماسية الرئاسية .

وأضاف " أيمن سمير " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم" المذاع على قناة " أون"، أن اليوم ما نراه من أجتماع ما بين القيادة المصرية و القيادة التنزانية و قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الكم الكبير جداً من الزيارات الخارجية إلى أفريقيا و أستقباله أيضاً للقادة الأفارقة في القاهرة، يؤكد أن مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي ضع هذه القضاية في صدارة الأولويات المصرية .

 

وتابع" أيمن سمير "،" معروف أن تنزانيا في 2013 أيدت إرادة الشعب المصري في الثورة و قالت إن ما حدث في مصر هى ثورة كاملة الأركان ، وكانت تنزانيا من الأصوات المهمة جداً التي دعت إلى عودة مصر إلى الأتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 يونيو 2014 ".

 

مسترسلاً:" هذه الأرضية و هذه المساحة الكبيرة ما بين مصر و تنزانيا يؤكد وجود فرص و أستكشاف مزيد من الفرص للتعاون في المستقبل، سواء في المجال الاستثماري أو أيضاً فتح الاسواق التنزانية إلى المنتجات و الخدمات المصرية".

أيمن سمير العلاقات الدولية عبد الفتاح السيسي الدول الافريقية الشعب المصري مصر

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