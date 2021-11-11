لمرضى السمنة والنحافة.. تعرف على كيفية تناول الشوفان والاستفادة منه

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الشوفان الصحية .





فوائد الشوفان..





- يحافظ علي صحة القلب و الشرايين

- يقلل من الكوليسترول الضار

- به ماده لزجه مريحه جدا للجهاز الهضمي

-يعمل علي ثبات مستوي سكر الدم فتره طويله فهو مناسب لمرضي السكر

- يساعد علي خفض الضغط المرتفع

- يساعد علي رفع هرمون السعاده و يساعد علي علاج الاكتئاب و يعطي هدوء و راحه نفسيه .

- يعالج الإمساك .

- غذاء جيد جدا للأطفال حيث يحتوي علي الفيتامينات و المعادن و بروتين و ألياف ممكن صنع بسكويت الشوفان بالعسل لاطفال من اجلتغذيتهم تغذيه جيده و خصوصا اطفال المدارس .

- مناسب للرضع فوق التسع أشهر و مفيد في حالات ارتجاع المرئ حيث يمتاز بلزوجه و صلابه تعالج الإرتجاع .





بالنسبه لطريقة تناوله لمرضي السمنه :

ثلاث ملاعق كبيره مع كوب لبن خالي من الدسم و سكر دايت و رشة قرفه كوجبة إفطار

أو : رغيف صغير من خبز الشوفان ( ما يعادل ثلاث ملاعق كبيره)

أو : بقسماط شوفان دايت ( ما يعادل ثلاث ملاعق ايضا)





أما بالنسبه لتناوله للنحفاء لزيادة الوزن :

تكون زيادة السعرات الحراريه للمواد المضافه إلي الشوفان مثل إضافة سكر او عسل و لبن كامل الدسم و إضافة القشده و المكسرات و تمرمقطع لمرضي النحافه .