لمرضى السمنة والنحافة.. تعرف على كيفية تناول الشوفان والاستفادة منه

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الشوفان الصحية .
فوائد الشوفان..
- يحافظ علي صحة القلب و الشرايين
- يقلل من الكوليسترول الضار
- به ماده لزجه مريحه جدا للجهاز الهضمي
-يعمل علي ثبات مستوي سكر الدم فتره طويله فهو مناسب لمرضي السكر
- يساعد علي خفض الضغط المرتفع
- يساعد علي رفع هرمون السعاده و يساعد علي علاج الاكتئاب و يعطي هدوء و راحه نفسيه .
- يعالج الإمساك .
- غذاء جيد جدا للأطفال حيث يحتوي علي الفيتامينات و المعادن و بروتين و ألياف ممكن صنع بسكويت الشوفان بالعسل لاطفال من اجلتغذيتهم تغذيه جيده و خصوصا اطفال المدارس .
- مناسب للرضع فوق التسع أشهر و مفيد في حالات ارتجاع المرئ حيث يمتاز بلزوجه و صلابه تعالج الإرتجاع .
بالنسبه لطريقة تناوله لمرضي السمنه :
ثلاث ملاعق كبيره مع كوب لبن خالي من الدسم و سكر دايت و رشة قرفه كوجبة إفطار
أو : رغيف صغير من خبز الشوفان ( ما يعادل ثلاث ملاعق كبيره)
أو : بقسماط شوفان دايت ( ما يعادل ثلاث ملاعق ايضا)
أما بالنسبه لتناوله للنحفاء لزيادة الوزن :
تكون زيادة السعرات الحراريه للمواد المضافه إلي الشوفان مثل إضافة سكر او عسل و لبن كامل الدسم و إضافة القشده و المكسرات و تمرمقطع لمرضي النحافه .