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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى السمنة والنحافة.. تعرف على كيفية تناول الشوفان والاستفادة منه

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الشوفان الصحية .


 

فوائد الشوفان..


 

- يحافظ علي صحة القلب و الشرايين

- يقلل من الكوليسترول الضار

- به ماده لزجه مريحه جدا للجهاز الهضمي

-يعمل علي ثبات مستوي سكر الدم فتره طويله فهو مناسب لمرضي السكر

- يساعد علي خفض الضغط المرتفع

- يساعد علي رفع هرمون السعاده و يساعد علي علاج الاكتئاب و يعطي هدوء و راحه نفسيه .

- يعالج الإمساك .

- غذاء جيد جدا للأطفال حيث يحتوي علي الفيتامينات و المعادن و بروتين و ألياف ممكن صنع بسكويت الشوفان بالعسل لاطفال من اجلتغذيتهم تغذيه جيده و خصوصا اطفال المدارس .

- مناسب للرضع فوق التسع أشهر و مفيد في حالات ارتجاع المرئ حيث يمتاز بلزوجه و صلابه تعالج الإرتجاع .


 

بالنسبه لطريقة تناوله لمرضي السمنه :

ثلاث ملاعق كبيره مع كوب لبن خالي من الدسم و سكر دايت و رشة قرفه كوجبة إفطار

أو : رغيف صغير من خبز الشوفان ( ما يعادل ثلاث ملاعق كبيره)

أو : بقسماط شوفان دايت ( ما يعادل ثلاث ملاعق ايضا)


 

أما بالنسبه لتناوله للنحفاء لزيادة الوزن :

تكون زيادة السعرات الحراريه للمواد المضافه إلي الشوفان مثل إضافة سكر او عسل و لبن كامل الدسم و إضافة القشده و المكسرات و تمرمقطع لمرضي النحافه .

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