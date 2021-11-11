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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في كوالالمبور يقدم أوراق اعتماده إلى ملك ماليزيا

سفير مصر في كوالالمبور
سفير مصر في كوالالمبور يقدم أوراق اعتماده إلى ملك ماليزيا

قدّم السفير رجائي توفيق نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا، أوراق اعتماده إلى ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، حيث قام بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملك ماليزيا.


وقد أكد السفير رجائى نصر على عمق العلاقات المصرية الماليزية والمستوى الجيد الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، مُعرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون بما يتناسب مع العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والماليزى.
 

ومن جانبه، أكد السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه على عمق وقوة العلاقات التي تجمع البلدين مُعربًا عن تقديره للسيد رئيس الجمهورية ولدور مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وللتقدم المُحرز فى العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا.

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