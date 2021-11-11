للتخفيف عن كاهل أولياء أمورهم.. تسليم 2450 حقيبة مدرسية لطلاب التربية الخاصة بالمنيا

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من الحقائب المدرسية المتكاملة، لطلاب مدرسة الامل للصم وضعاف السمع ومدرسة النور للمكفوفين ومدرسة التربية الفكرية، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، حيث تشمل الحقائب جميع المستلزمات والأدوات الدراسية ، بإجمالي 2450 حقيبة ، لدعم الطلاب الأكثر احتياجا بمدارس التربية الخاصة.

جاء ذلك بحضور ، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، والدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا وعدد من الجهات المعنية.

أكد المحافظ على أهمية روح الترابط والتضامن وتكاتف الجهود والشراكة بين جميع مؤسسات الدولة لرعاية ومساندة الطلاب والأسر الأكثر احتياجاَ على مستوى المحافظة.

هذا وتضم الحقيبة، جميع الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي وذلك تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور غير القادرين.