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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على باب الطيارة.. سائق أمين يعيد حقيبة سائح قبل سفره من الغردقة

السائق الأمين
السائق الأمين

ضرب سائق بمدينة الغردقة مثالا للأمانة وكان حديث السوشيال ميديا بالغدقة حيث عثر  احمد كامل علي حقيبة سفر في احد ميادين مدينة الغردقة سقطت من سائح اثناء مغادرته من الفندق للمطار حيث قال السائق الامين انه اثناء عمله كسائق تاكسي بمنطقة ميدان العروسة بالغردقة تفاجأ بوجود حقيبة سفر مُلقاة على الرصيف.


وأضاف في تصريحات له ان الشنطة ظهر عليها انها ملك للسائح اجنبي واحد يبحث عن صاحبها داخل الفنادق القريبة من المنطقة من خلال للاستعلام عن مالك الحقيبة، وبعد فترة من البحث بعد تواصل مع احد العاملين بشركات السياحة واخبره ان السائح صاحب الحقيبة  يتواجد في مطار الغردقة في انتظار اقلاع رحلته لبيلا روسيا .

 

وأوضح انه ذهب الي المطار ليلتقي بالسائح وزوجته قبل مغادرتهم وصولهم إلى سلم الطائرة وكانا  في حالة حزن علي فقدان الحقيبة التي بها اوراق خاصة بهم وعندما سلم لهم الحقيبة قدموا له الشكر علي امانته واعادة حقيبتهم لهم.

الغردقة فنادق السياحة روسيا مدينة الغردقة شركات السياحة السوشيال ميديا مدينة الشنطة مطار الغردقة شركات المنطقة الغردق

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على باب الطيارة.. سائق أمين يعيد حقيبة سائح قبل سفره من الغردقة

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